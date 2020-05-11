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Teknoloji
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:16,Son Güncelleme:

Çin uzayda 3D yazıcı test etti

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Çin uzayda 3D yazıcı test etti
Fotoğraf: Alamy
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Çin’in uzaya gönderdiği deneysel kapsülde 3D (3 boyutlu) yazıcı test edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin geçen hafta uzaya gönderdiği ve yaklaşık 3 gün uzayda kalan deneysel uzay aracının yörüngedeki seyri sırasında 3D yazıcı denendi.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen 3D yazıcı, yörüngede bulunduğu sırada karbon fiberle güçlendirilmiş polimer kompozitten oluşan iki farklı numune yazdı.

Testte materyallerin işlenme süreci, yazma sisteminin materyal kalitesi ve yazıcının hareketlerinin doğruluğu gözlemlendi.

Basında çıkan görüntülerde, testte bal peteği şekilleri ve CAST’ın ambleminin üç boyutlu olarak yazıldığı görüldü.

CAST yaptığı açıklamada, uzay tabanlı 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak, astronotların dünyadan gönderilen materyalleri uzayda üretebileceğini belirtti.

Çin, astronot taşıyacak deneysel uzay aracını, ülkenin güneyindeki Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden 5 Mayıs'ta, Long March-5B roketiyle yerel saatle 18.00'da yörüngesine göndermişti.

Çin'in inşa etmeyi planladığı uzay istasyonuna "insanlı uzay görevleri" kapsamında astronot taşıyacak roket ve uzay aracı, 2022'de kurulması planlanan uzay istasyonunun önemli basamaklarından birini oluşturuyor.

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