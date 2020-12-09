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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Çin, onlarca popüler uygulamayı yasakladı

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Çin, onlarca popüler uygulamayı yasakladı
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Çin'in, Tripadvisor'ın da içinde bulunduğu toplam 105 uygulamayı "yasa dışı olduğu" gerekçesiyle mobil uygulama mağazalarından kaldırdığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çin Siber Uzay İdaresince yapılan açıklamada, sanal ortamların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında bilişim hukukunu ihlal ettikleri belirtilen ve aralarında dünyaca ünlü seyahat platformu Tripadvisor'ın da yer aldığı 105 uygulamanın mobil uygulama mağazalarından kaldırıldığı belirtildi.

Sanal ortamlarda denetim yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Çin Siber Uzay İdaresi, mobil uygulamaların denetimini güçlendirmeye, yasa dışı mobil uygulamaları ve uygulama mağazalarını derhal temizleyip imha etmeye, net bir siber alan yaratmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu uygulamaların, "pornografi, fuhuş, kumar ve şiddetle ilgili içeriklerle mücadele amacıyla yasaklandığı" iddia ediliyor.

Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Skype, Facebook, Spotify, Telegram, OneDrive, Twitter, Gmail, Google Play Store, Snapchat, Netflix, Blogger gibi önemli platformlar yer alıyor.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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