Çin Kalkınma Bankası ile 1,23 milyar Yuan’lık anlaşma

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Şirket, yeni nesil altyapı ürünlerinin satın alımı için Çin Kalkınma Bankası ile 10 yıl vadeli ve 300 milyon Euro karşılığındaki finansman anlaşmasının ilk yarısı olarak, 1,23 milyar Çin Yuanı (RMB) tutarındaki finansman anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Kamil Kalyon: Anlaşma, Türkiye ve Turkcell’e duyulan global güvenin bir yansıması

İmza töreninde konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, anlaşmanın önemine işaret ederek, “Bu uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman anlaşmasını hem Türkiye hem de Turkcell’e duyulan global güvenin bir yansıması olması açısından çok önemsiyoruz. Bu anlaşma, yalnızca inovasyon süreçlerini ve telekom ekipman yatırımlarımızı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin dijital dönüşümüne de büyük katkı sağlayacak. Ayrıca kullanıcılarımıza yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefimize de ulaşmaya olanak tanıyacak. Bu imzanın ülkemiz ve Turkcell için hayırlı olmasını diliyor, paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Kalkınma Bankası Shenzhen Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Jia Chenliang ise, “Altyapı finansmanı ve yatırımında küresel lider bir banka olarak, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında ülkeler arasında bağlantıyı güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için gereken adımları atma konusunda oldukça kararlıyız. Bu doğrultuda Avrupa'nın önde gelen telekom operatörlerinden Turkcell ile gerçekleştirilen anlaşma sayesinde iki ülke arasında yüksek teknoloji inovasyonu, ticaret ve ekonomik kalkınma gibi alanlardaki iş birliğini daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Bu ortaklık, Turkcell ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün geleceğin fırsatlarını yakalamasını ve dijital dönüşümlerini hızlandırmasını sağlayacak" İfadelerini kullandı.