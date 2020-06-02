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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.06.2020 - 07:21,Son Güncelleme:

Çin iki uydusunu daha yörüngeye yolladı

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Çin iki uydusunu daha yörüngeye yolladı
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Çin, cumartesi gönderdiği iki teknoloji deney uydusunun ardından yörüngeye iki uydu daha gönderdi.

Global Times'daki haberde, uyduların, dün yerel saatle 16.53'te Çin'in kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle yörüngeye gönderildiği belirtildi.

Uydulardan birinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan inşaat projeleri, şehir planlama ve afet yönetimi için kullanılacağı kaydedildi.

Çin, cumartesi yörüngeye dünya gözlem teknoloji deneyi için iki uydu göndermişti.

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