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A.A.
Haber Giriş: 23.06.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Çin, Beydou ailesinin 55. uydusunun başarılı şekilde fırlattı

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Çin, Beydou ailesinin 55. uydusunun başarılı şekilde fırlattı
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Çin, Beydou (Kuzey Yıldızı) Navigasyon Uydu Sisteminin (BDS) son uydusunu fırlattı.

Xinhua'daki habere göre, BDS'nin son uydusu ülkenin Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi.

BDS'nin direktörü Yang Çangfeng, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) yaptığı açıklamada Beydou ailesinin 55. uydusunun başarılı şekilde fırlatıldığını belirtti.

Beydou sistemi, geleneksel konumlandırma navigasyonu, uydu tabanlı geliştirme, hassas konumlandırma hizmetleri, arama-kurtarma ve kısa mesaj iletişim hizmetleri sunuyor.

Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi

Çin'in nihai aşamada küresel konumlandırma sistemi kurma hedefi ile yürüttüğü Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Sistemi'nin uyduları Beydou-1, Beydou-2 ve Beydou-3 olmak üzere 3 aşamalı projeden oluşuyor.

Proje çerçevesinde uzaya gönderilen Beydou-1 uyduları Çin'e, Beydou-2 uyduları Çin ve bölge ülkelerine, Beydou-3 uyduları da dünya genelinde navigasyon hizmeti verecek.

Çin, Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi ile ABD'nin "GPS", Rusya'nın "GLONASS", Avrupa'nın ise "Galileo" küresel navigasyon uydu sistemleriyle rekabet edecek.

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