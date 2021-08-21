Çift Tırnak İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Çift Tırnak İşareti Yapımı

Cümlelerde sık sık farklı amaçlar için noktalama işaretleri kullanılmaktadır. Tırnak işareti de bunlardan bir tanesidir. Tırnak işaretinin nerelerde kullanıldığı ve görevleri merak edilmektedir. Bunun yanında klavye üzerinden nasıl yapılacağı da araştırılmaktadır.

Çift Tırnak İşareti Nasıl Yapılır?

Çift tırnak işareti farklı amaçlar için cümlelerde kullanılabilmektedir. Genellikle kelimelerin ya da kelime gruplarının hem başında hem de sonunda bu noktalama işareti kullanılır. Genellikle çift tırnak ya da tırnak işareti isimleri ile bilinse de bazı yerlerde denden olarak da isimlendirilmektedir.

Çift tırnak işaretinin farklı görevleri bulunur. En çok açıklama cümlelerinin başında ve sonunda bu noktalama işareti kullanılmaktadır. Bunun yanında bir kişinin sözünden alıntı yapılacaksa sözün başında ve sonunda yine tırnak işareti kullanmak gerekmektedir.

Tırnak işareti için klavyede bir tuş bulunur. Ancak Shift+2+2 kombinasyonu ile de bu noktalama işareti kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için shift tuşuna basılı tutulurken arka arkaya 2 tuşuna iki kere basılması gerekir. Tırnak İşareti bu şekilde de yapılabilir.

Bilgisayarda Klavye ile Çift Tırnak İşareti Yapımı Nasıldır?

Tırnak işareti kopyala yapıştır yöntemi ile de yapılır. Bunun için başka bir sayfada tırnak işareti açılır. Üzerine gelinerek bu işaret seçilir. Ardından mouse sağ tuşuna basılır ve kopyala denir. Kopyalama işlemi CTRL+C ile de yapılabilir. Tırnak işareti nerede kullanılmak isteniyorsa o sayfaya gelinir mouse sağ tuşa basılarak yapıştır denir. Bunun dışında CTRL+V tuşlarına beraber basılarak da yapıştırma işlemi yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden herhangi biri ile kolayca tırnak işareti yapılabilmektedir.