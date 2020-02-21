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Teknoloji
Haber Giriş: 21.02.2020 - 07:36,Son Güncelleme:/

Çift faktörlü doğrulama uygulamaları siber hırsızları zorluyor

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Çift faktörlü doğrulama uygulamaları siber hırsızları zorluyor
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Siber güvenlik kuruluşu ESET, Security Days 2020 toplantılarının ikincisini Bursa’da gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan ESET Türkiye Dağıtıcı Kanal Müdürü Hakan Ünlü, çift faktörlü doğrulama uygulamalarının siber hırsızların işini zorlaştırdığını söyledi. Ünlü, “bankalar güvenlik için kullanıyor, işletmeler de kullanmalı“ tavsiyesinde bulundu.

ESET, kurumları ihtiyaca uygun doğru siber korunma konusunda bilgilendirmeye çalışıyor. Bu hedefle düzenlenen ‘Security Days 2020‘ toplantılarının ikincisi İstanbul’dan sonra Bursa’da yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya ESET’in bayi, iş ortakları, müşterileri ve Bursa’daki önde gelen kurumların IT yöneticileri katıldı. ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, ESET Türkiye Dağıtıcı Kanal Müdürü Hakan Ünlü’nün yanı sıra Qnap Türkiye Ülke Müdürü İsmail Doğan, Berqnet Genel Müdür Yardımcısı Artuğ Tikiç ve siber güvenlik danışmanı Alper Başaran birer konuşma yaptı.

Şifreleri küçümsemeyelim

Toplantıda konuşan ESET Türkiye Dağıtıcı Kanal Müdürü Hakan Ünlü, parola ve şifrelerin, dijital güvenliğin hâlâ en kritik unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. “Şifreler, ilk varoldukları zamandan günümüze dek önemini korumayı sürdürüyorlar, onları küçümsemeyelim” diyen Hakan Ünlü, “Zayıf veya tekrarlanan şifrelerin kullanımı, hem finansal hem de itibar kayıplarına neden olabilir. Özellikle şirket verilerine mobil yoldan kurum dışından ulaşma imkanı sağlanıyorsa, şifrelerin önemi daha da artıyor” uyarısında bulundu

Çift faktörlü koruma

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital hesaplarınızda güçlü şifreler kullanarak, siber hırsızların işini zorlaştırabilirsiniz. Çift şifre çok şey değiştirir. Two factor authentication (2FA) olarak tanımlanan çift faktörlü kimlik doğrulama uygulamaları, güvenlik derecesini çok yükseltiyor. İki aşamalı kimlik doğrulama; tıpkı online bankacılık işlemlerinde olduğu gibi, şirket verilerine ulaşmak isteyen kişinin cep telefonuna tek kullanımlık şifre iletiyor. Sadece bu şifre sayesinde sisteme erişim sağlanabiliyor. Bankalar uzun yıllardır güvenlik için kullanıyor, işletmeler de kullanmalı” diye konuştu.

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