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Teknoloji
Haber Giriş: 18.06.2020 - 08:14,Son Güncelleme:

Çift ekranlı Microsoft Surface Duo satışa çıkıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Çift ekranlı Microsoft Surface Duo satışa çıkıyor
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Microsoft'un bir süre önce tanıtılan ve ses getiren iki ekranlı telefonu Surface Duo, planlarda son anda bir değişiklik olmazsa Temmuz ayında raflardaki yerini alacak. Peki Surface Duo hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Türkiye'ye gelecek mi?

Microsoft, planladığı takvimi öne çekti; Surface Duo'yu Temmuz ayında satışa sunmayı planlıyor. Microsoft'un ilk Android işletim sistemli telefonu olma özelliği taşıyan ürünü için Temmuz ayının seçilmesi ise tesadüf değil. Samsung'un da Galaxy Fold 2 isminde ekranı katlanabilen yeni telefonunu 5 Ağustos'ta duyurması beklenirken, Microsoft'un ise bu ürünün gölgesinde kalmamak adına önce davrandığı konuşuluyor.

5.6 inç'lik iki ayrı ekrana sahip olan Surface Duo, 1350x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Katlanabilir yapısı nedeniyle katlandığında tek ekran olarak da kullanılabilen ürün, iki ekranı açıkken de tabletten pek bir farkı kalmıyor.

Çift ekranlı Microsoft Surface Duo satışa çıkıyor

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan ve 6 GB RAM kullanan ürünün arka yüzünde ise 11 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamerası bulunuyor.

3460 mAh kapasiteli pilden enerjisini alan Microsoft Surface Duo, 4G/LTE ağ bağlantı desteğine sahip olsa da, 5G desteği bulunmuyor.

Ürün, Surface Pen kalem desteğiyle birlikte gelirken, Türkiye'de satışa sunulması şimdilik planlanmıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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