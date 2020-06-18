Çift ekranlı Microsoft Surface Duo satışa çıkıyor

Microsoft, planladığı takvimi öne çekti; Surface Duo'yu Temmuz ayında satışa sunmayı planlıyor. Microsoft'un ilk Android işletim sistemli telefonu olma özelliği taşıyan ürünü için Temmuz ayının seçilmesi ise tesadüf değil. Samsung'un da Galaxy Fold 2 isminde ekranı katlanabilen yeni telefonunu 5 Ağustos'ta duyurması beklenirken, Microsoft'un ise bu ürünün gölgesinde kalmamak adına önce davrandığı konuşuluyor.

5.6 inç'lik iki ayrı ekrana sahip olan Surface Duo, 1350x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Katlanabilir yapısı nedeniyle katlandığında tek ekran olarak da kullanılabilen ürün, iki ekranı açıkken de tabletten pek bir farkı kalmıyor.



Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan ve 6 GB RAM kullanan ürünün arka yüzünde ise 11 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamerası bulunuyor.

3460 mAh kapasiteli pilden enerjisini alan Microsoft Surface Duo, 4G/LTE ağ bağlantı desteğine sahip olsa da, 5G desteği bulunmuyor.

Ürün, Surface Pen kalem desteğiyle birlikte gelirken, Türkiye'de satışa sunulması şimdilik planlanmıyor.



