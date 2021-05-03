Chromium Nedir Ve Ne İşe Yarar? Chromium İndirme, Kurma Ve Kaldırma Hakkında Bilgi

Chromium, Google Chrome ve Microsoft Edge dahil olmak üzere dünyanın en popüler internet tarayıcılarından bazılarının çalıştırılmasına yardımcı olan önemli bir yazılım parçasıdır.

Chromium Nedir ve Ne İşe Yarar?

İlk olarak 2008 yılında Google tarafından piyasaya sürülen Chromium, dünyanın en popüler yazılım projelerinden biridir. İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu Chromium'u bir şekilde kullanıyor. Bu hem Google Chrome'u hem de Microsoft Edge'i çözen yazılımdır. Chromium'un bu kadar popüler olmasının nedeni, açık kaynak kodlu olması, yani herkesin başka bir program veya uygulama oluşturmak için yazılımı ücretsiz olarak kullanabileceği anlamına geliyor.

Chromium ile ilgili en büyük sorun ise, herhangi bir otomatik güncelleme yapılamamasıdır. Diğer tüm tarayıcılar kullanıcıdan düzenli bir şekilde güncelleme yapmasını istemektedir. Hatta kimi zaman belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak güncellenir. Fakat söz konusu Chromium, güncellemeleri olduğunda herhangi bir işlem yapılmaz. Güncelleme işlemleri tamamen kullanıcıya odaklıdır. Aslında, Chromium kaynak kodu Chrome'dan üzerinden alsa da, bir kullanıcının farkına varmadan Chromium'un güncellenmemiş sürümünü çalıştırmaya devam etmesi mümkündür.

Geliştiriciler iki düzineden fazla internet tarayıcısını Chromium üzerine inşa etti. İki düzineden fazla internet tarayıcısı Chromium üzerine inşa edildi. İnternet tarayıcısı olarak kullanmak veya üzerinde kendi uygulamalarınızı oluşturmak için Chromium'u indirebilirsiniz.

Chromium'u bilinen bir kaynaktan indirdiğinizde, herhangi bir virüs ya da kötü amaçlı yazılıma denk gelmezsiniz. Proje açık kaynaklı olsa da, sadece güvenilir geliştiricilerin kaynak kodunda değişiklik yapmasına izin verilmektedir. Chromium'un sahte bir sürümünü yüklediğinizde ise, çok zararlı bir sonuç oluşturmayacaktır. Fakat yinede dikkatli olmakta yarar var.

Chromium İndirme, Kurma ve Kaldırma Seçenekleri

Chromium'u diğer tarayıcıların üzerinden aratarak ya da Chromium web sitesinden indirebilirsiniz. Site, işletim sisteminizi otomatik olarak tanıyacak ve cihazınız için doğru sürümü sunacaktır. İndirdiğinizde, bir .zip dosyasında saklanır. Bu .Zip dosyasını açın, dosyaları başka bir klasöre taşıyın. Ardından "Chrome" adlı programı çalıştırın. Daha sonra önünüze gelecek adımları takip ederek “İleri” ya da “Next” seçeneği ile yükleme yapabilirsiniz.

Chromium'un yeni sürümleri her gün ve bazen günde birkaç kez yüklenir. Bununla birlikte, bu sürümler arasında genellikle çok fazla fark yoktur. Yalnızca birkaç satır oynar. Yani modası geçmiş olma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Fakat Chromium'un herkes tarafından ücretsiz olarak indirilebilmesine rağmen, normal kullanıcılar için yapılmadığını bilmelisiniz.

İlk başta Chromium'un normal bir internet tarayıcısı olması amaçlanmamıştır: Fakat daha sonra geliştiricilerin yeni uygulamalar yapmak için kullanabileceği açık kaynaklı platform olması amaçlanmıştır. Chromium, bir avuç yaygın tarayıcının dayandığı omurgadır. Ortak Chrome tarayıcısını yapmak için Google, Chromium ile başlar ve bunun üzerine yeni özellikler oluşturur.

Bilinen ve güvenilir bir kaynaktan indirirseniz ve düzenli olarak güncellerseniz Chromium'un kullanımı hem kolay hem de güvenilirdir. Yasal bir kopyanız varsa, bilgisayarınızdan kaldırmak basit bir işlemdir. Genel olarak diğer programlarla aynı şekilde kaldırılmaktadır. Kaldırma işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmak durumunda olduğunuzu unutmamalısınız;

Windows 10'da Chromium'u kaldırmak için;

Windows tuşu + S'ye basın,

Tip kaldırma,

Program ekle veya kaldır'ı seçin,

Chromium'u bulun ve Kaldır'ı seçin ve kaldırın.

Mac'te Chromium'u kaldırmak için;

Dock'unuzda Finder'ı seçin,

Chromium'u bulun ve sağ tıklayın (Çoğu sistemde Uygulamalar klasöründe bulunur),

Çöp Kutusuna Taşı'yı seçin ve kaldırmış olursunuz.