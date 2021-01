Chrome'un pek bilinmeyen kullanışlı özellikleri

Chrome, içinde pek çok özelliği barındıran popüler bir web tarayıcı. Bu nedenle yıllarca bir numaralı web tarayıcı olan Internet Explorer artık tahtında değil ve Chrome bir numaraya yerleşmiş durumda. İşte Chrome kullananların pek bilmediği kullanışlı özellikler:

Chrome'un gizli ayarlarına giriş

Chrome'u açın, adres sekmesine de chrome://flags/ yazın. Ekrana gelenler herhangi bir internet sayfasına ait değil; aksine Chrome'un 'Experiments' ismini verdiği özel ayar ve araçlarının bulunduğu kısım.

Web sitelerini gece modunda görüntüleyin

chrome://flags yazıp girdikten sonra arama ekranına "Force Dark Mode for Web Contents" yazın. Burada 'Enable with selective inversion of non-image elements' seçili olması gerekiyor. Bu sayede internet siteleri otomatik olarak kararacak.

İnternet sayfalarını açmadan önce önizleme

Bazı internet sitelerine girmeden önce onların önizlemeden nasıl göründüğünü önceden görebilirsiniz. Bunun için chrome://flags yazıp 'An ephemeral Preview Tab in an Overlay Panel' araması yapın ve 'Enabled' seçeneği seçili olsun.



Hesaplama

Google ile tam entegre çalışan Chrome'da adres çubuğuna örneğin "55 dollars in pound" yazarsanız 55 doların kaç İngiliz pound'una karşılık geldiğini görebilirsiniz. Benzer şekilde 10*20= şeklinde adres çubuğuna yazarsanız cevabı da adres çubuğunda görebilirsiniz.

Kelime ya da cümle araması

Bir internet sitesinde dikkatini çeken bir metni sağ tıkladığınızda özel arama yapabilirsiniz. Örneğin bir haber metninde 'router' kelimesini gördüğünüzde sağ tıklayıp arama yaptığınızda Google'a bu kelimeyi aratmış gibi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz.



Yanlışlıkla kapanan sekmeleri yeniden açma

Bazen yanlışlıkla birçok sekmesi açık olan Chrome'u kapatabiliyoruz. Bu gibi hatalardan dönme şansımız zaman zaman var elbette. Böyle bir durum yaşandıysa hemen sekmelerin bulunduğu kısma sağ tıklayıp "Kapatılan Sekmeleri Yeniden Aç" butonunu seçmeniz yeterli. Böylece en son kapatılan sekmeler geri gelecektir.



Web sitelerini sabitleme

Bir web sitesini sabitleyerek bu sitenin sekmeler arasında kaybolmasını engelleyebilirsiniz. İlgili sekmenin üzerine sağ tıklayarak 'Sabitle' ya da 'Pin'i seçmeniz yeterli. Sabitlemeyi kaldırmak için de aynı yolu izlemeniz gerekiyor. Böylece sabitlenen sekme en başa ekleniyor ve yeri değişmiyor.



Chrome'u her açtığınızda açılacak internet sitesini belirleme

Chrome'u her açtığınızda hangi web sayfasının açılmasını istersiniz? Bunun için Ayarlar>Başlanguçta yolunu izleyin ve istediğiniz internet sitesini bu bölümde belirleyin.

Görev Yöneticisi işe sekmelerin sisteme yükünü öğrenme

Windows işletim sistemlerinde olduğu gibi Chrome'un da kendine ait bir Görev Yöneticisi bulunuyor. Bunu açmak için Shift+C yolunu izleyin. Bu noktada açık olan sekmelerin sistem performansına olan etkisini doğrudan görebilirsiniz.