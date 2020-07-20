Chrome'dan tehlikeli internet sitelerine geçit yok

Chrome, aldığı yeni güncellemelerle birlikte pek çok yeni özelliğe kavuşuyor; ancak özellikle de güvenlik tarafında kullanıcılar için hayat kurtarıcı olabilecek adımlar da atılıyor. Son olarak Chrome'a gelmesi beklenen yeni özellik, tehlikeli bulunan internet sitelerinde kullanıcıların bilgilerini paylaşmasının önüne geçecek.

Diğer bir deyişle Chrome'a eklenen "#Disable Autofill for mixed forms" etiketi ile birlikte tarayıcı, doldurulan formların https sayfası üzerinden http protokolü aracılığıyla gönderileceğini tespit ederse o sayfada otomatik form doldurmayacak. Kullanıcının bunu fark edebilme şansı bulunmasa da, Chrome bu tehdidi önceden anlayarak kullanıcıyı bu tehditten koruyacak.

Kullanıcılar, Chrome'un uyarısına karşın formu yine de doldurup gönderme opsiyonuna sahip olacak. Ancak Google, doldurulan formun güvenilir olmayan bir bağlantı üzerinden yollanacağı konusunda kullanıcıyı uyarmaktan da geri durmayacak.

Geliştiriciler ise internet sitelerini test etmek istediklerinde Chrome Canary tarayıcısında chrome://flags bölümünden #Disable Autofill for mixed forms etiketini aktive etmeleri yeterli olacak.



