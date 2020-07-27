Chrome'a 'sonradan oku' özelliği geliyor

Google, Chrome'u geliştirmeye çalışıyor. Özellikle de kullanıcılara daha pratik özellikler sunma niyetinde olan Google, son olarak da Edge'te bulunan kullanışlı bir işlevi Chrome'a dahil edecek.

Yeni güncelleme ile birlikte yer imlerine yeni bir düzenleme getirilirken, araştırılan bir konuyu kolayca yer imlerine ekleyebileceksiniz. Bu özellik sayesinde yer imleri bölümünüz daha derli toplu kalırken, işinize kaldığınız yerden hızlı bir şekilde devam edebileceksiniz.

Diğer bir deyişle yeni güncellemede yer imlerine bir düzenleme getirilmesi amaçlanıyor. Bir düzen içine giren yer imleri, bu sayede kullanıcıların farklı amaçlarla eklediği yer imlerine daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Bu noktada önemli olan Chrome'da bu işlemin hızlıca yapılması ve Chrome'un bu düzeni otomatik olarak sağlaması.



