Chrome sizi yordu mu? İşte "içinizi hafifletecek" tarayıcı...

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Norveç temelli internet tarayıcısı üreticisi Opera şirketi, Salı günü yaptığı duyuru ile zihinsel sağlık ve farkındalık odaklı yeni tarayıcısı Opera Air'i duyurdu.



Peki tarayıcı bunu nasıl yapıyor? Ara vermenizi hatırlatıp, nefes egzersizleri yaptırıp, ses manzarası ve stereofonik ritmler ile daha iyi odaklanmanızı sağlayarak.

Tabii tüm bunlar şirketin iddiası. Şirket, insanların tarayıcıları üzerinden pek çok işini hallettiğini bu yüzden de sadece bir araç olan değil ancak stres ve odaklanma yönetim sistemi olan tarayıcı geliştirdiklerini de söylüyor.



Opera, tarayıcısında hafif bir tasarım dilinin yanı sıra, yarı transparan bir tema kullanmasıyla dikkat çekiyor.



Kenar çubuğuna yerleştirilen ara verme hatırlatıcısı ve destekleme/motivasyon özelliği, -ki bu özellik müzik, ortam sesleri ve stereofonik ritimler içeriyor- Opera'nın diğer sürümlerinden bildiğimi Aria YZ asistanı ile Messenger ve WhatsApp araçlarına eşlik ediyor.



"Ara Verme" özelliği, üç bara sahip bir pil göstergesi şeklinde ve tarayıcıyı uzun süre kullanırsanız, bu gösterge griye dönüyor.



Ara vermeniz gereken bildirimi almadan önce ne kadar süre çalışacağınızı kendiniz belirleyebilir ya da dilerseniz bunu tamamen kapatabilirsiniz.



Ara verdiğinizde ise size nefes egzersizleri, boyun egzersizleri, meditasyon ya da tam vücut taraması seçenekleri sunuyor. Ara vereceğiniz süreye göre bunlar arasından seçim yapabiliyorsunuz.



Boyun egzersizleri için kameranızı açıp, tarayıcının duruşunuz ve formunuz ile ilgili sizi yönlendirmesini sağlayabiliyorsunuz.



Opera Air'in şimdilik bu egzersizleri sadece İngilizce dilinde sunduğunu a belirtelim.



Opera'nın oyunculara yönelik Opera GX ve "amiral gemisi" diyebileceğimiz Opera One tarayıcıdan sonraki hamlesi olan Opera Air bakalım kullanıcıların ilgisini çekebilecek mi...