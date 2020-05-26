Chrome kullananlara önemli uyarı

Chrome, bugün için en çok kullanılan web tarayıcısı konumunda. Öncesinde yıllar boyu Internet Explorer ile birinci sırada yer alan Microsoft, Chrome'un karşısında fazlaca dayanamamış ve arka sıralara düşmüştü. Chrome'un en önemli özelliği ise hızlı, sade ve kullanımı kolay olması.

Şirket, bir yandan Chrome'un performansını artırmaya çalışırken diğer yandan da yeni özellikler kazandırmaya çalışıyor. Son olarak Google'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, Chrome'da çok sayıda sekme ile çalışanların işini kolaylaştıracak yeni bir özellik geliyor.

Hali hazırda test aşamasında olan özellik, kullanıcıların sekmeleri daha kolay bir şekilde organize etmesine yardımcı oluyor. Aynı anda çok sayıda sekme ile çalışmak zorunda olan kullanıcıların yararlanabileceği özellik, kişilerin sekmeleri renk kodu ve isimler aracılığıyla gruplandırmasına ve bu sayede aralarında kaybolmadan çalışabilmesine imkan sağlıyor.



Ancak Chrome ile gelen tek yenilik bu değil. Tarayıcıya eklenecek yeni bir özellik sayesinde mobil cihazların batarya ömrünü ve internetini hızla tüketeren reklamların ekranda oynatılmasının önüne geçilecek.