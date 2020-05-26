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Teknoloji
Haber Giriş: 26.05.2020 - 08:21,Son Güncelleme:

Chrome kullananlara önemli uyarı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Chrome kullananlara önemli uyarı
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Google'ın popüler web tarayıcısı Google Chrome için önemli bir özellik geliyor. Şirket, tarayıcıda fazla sayıda sekme açanlar için bakın nasıl hayatı kolaylaştıran bir çözüm geliştiriyor?

Chrome, bugün için en çok kullanılan web tarayıcısı konumunda. Öncesinde yıllar boyu Internet Explorer ile birinci sırada yer alan Microsoft, Chrome'un karşısında fazlaca dayanamamış ve arka sıralara düşmüştü. Chrome'un en önemli özelliği ise hızlı, sade ve kullanımı kolay olması.

Şirket, bir yandan Chrome'un performansını artırmaya çalışırken diğer yandan da yeni özellikler kazandırmaya çalışıyor. Son olarak Google'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, Chrome'da çok sayıda sekme ile çalışanların işini kolaylaştıracak yeni bir özellik geliyor.

Hali hazırda test aşamasında olan özellik, kullanıcıların sekmeleri daha kolay bir şekilde organize etmesine yardımcı oluyor. Aynı anda çok sayıda sekme ile çalışmak zorunda olan kullanıcıların yararlanabileceği özellik, kişilerin sekmeleri renk kodu ve isimler aracılığıyla gruplandırmasına ve bu sayede aralarında kaybolmadan çalışabilmesine imkan sağlıyor.

Chrome kullananlara önemli uyarı

Ancak Chrome ile gelen tek yenilik bu değil. Tarayıcıya eklenecek yeni bir özellik sayesinde mobil cihazların batarya ömrünü ve internetini hızla tüketeren reklamların ekranda oynatılmasının önüne geçilecek.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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