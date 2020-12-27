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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 27.12.2020 - 06:31 | Son Güncelleme:

Chrome kullananlara güzel haber geldi

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Chrome kullananlara güzel haber geldi
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Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome, gelecek yıl daha 'hafif' bir yapıda olacak. Gelecek kapsamlı güncelleme ile Chrome'un daha az bellek tüketmesi sağlanacak.

Chrome'da yeni sekmeleri açtıkça bellek tüketiminin de büyüdüğü ve bir noktadan sonra özellikle de düşük seviyedeki bilgisayarlarda ağırlaşmaya yol açtığı biliniyor. Şimdi ise bu sorunu gerilerde bırakacak bir güncelleme için son hazırlıklar yapılıyor.

Chrome üzerinde yapılan söz konusu iyileştirmeler güncelleme yolu ile kullanıcılara ulaştırıldığında 'bellek' sorunu kullanıcıların gündeminden düşecek. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Windows 10’un TerminateProcess işlevi bu iyileştirmenin odan noktası. Windows 10’un söz konusu API’si kullanıcının kapattığı uygulamaların arkada açık bıraktığı işlemleri de temizleyerek bir yazılım çalıştırılmasının ardından sistemin eski performansına geri dönmesini sağlıyor.

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Bu sayede sekmeler ya da tarayıcının kendisi kapatıldığında bellek kapasitesindeki kazanım en üst seviyeye yükselmiş olacak.

8 GB RAM ve daha düşük seviyede RAM bulunan sistemlerde Chrome kullananlar, bu güncelleştirme sonrasında hissedilir seviyede hız artışı yaşayacak.

Ancak güncellemenin 2021'de ne zaman geleceği paylaşılmadı.

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