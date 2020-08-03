Chrome kullananlara çok önemli şifre uyarısı

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı olan Google Chrome, sade tasarımı ve hızlı yapısıyla pek çok kişinin birinci tercihi ve telefondan olsun bilgisayardan olsun bu tarayıcıyı kullanmayı tercih ediyor. Chrome'un eklentileriyle birlikte pek çok yönden kullanıcılar için önemi var. Bunlardan biri de elbette şifreleri hatırlayabilmesi ve her seferinde kullanıcıların şifrelerini hatırlayarak tekrar tekrar bu şifreyi girmesini önlemesi...

Kullanıcılar Chrome üzerinden hesaplarına erişirken şifrelerini kaydettilerse tekrar kullanıcıya soru sorulmuyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde hesaplara giriş yapılıyor. Ancak bir hesabınızın şifresini değiştirdikten sonra Chrome'da halen eski şifre kullanıldığından 'şifre hatırlama' özelliği işe yaramıyor ve kullanıcılar kendi eliyle şifrelerini her defasında girmek durumunda kalıyor.



Chrome işte tam bu noktada şifre değiştirme özelliğini devreye sokmaya hazırlanıyor. Ayarlar'ın içinde yer alan Şifre bölümünde kullanıcılar 'Edit' yani 'Düzenle' seçeneğinden yola çıkarak hatırlanan şifreleri sonradan değiştirme şansına sahip olacak.

İlgili özelliği şimdiden kullanabilmek için Chrome'un Canary sürümünü kullanıyor olmanız ve tarayıcıda chrome://flags yolunu izleyerek şifrelerinizde değişiklik yapmanız yeterli.



