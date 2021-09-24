Chrome güvenli değil hatası neden olur? Url güvenli değil hatası nasıl düzeltilir?

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SSL sertifikası bulunmayan siteler Chrome üzerinde güvenli değil uyarısı vermektedir. Bu şekildeki uyarılar kullanıcıların kişisel verilerinin korunması amacı ile yapılmaktadır.

GHROME GÜVENLİ DEĞİL HATASI NEDEN OLUR?

Google zamanla güvenliğe oldukça önem vermeye başlamıştır. Bunun yanında Google Chrome, HTTP'si bulunmayan sitelere bir takım yaptırımlar uygulamaktadır. Bu yaptırımlara bazı siteler uymaz. Bu tarz sitelere kullanıcılar girmek istediğinde güvenli değil uygulaması ile karşılaşırlar.

Güvenlikte meydana gelen küçük boşluklar nedeni ile ciddi sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Bu sebeple özellikle sitelerin güvenilirliğe dikkat etmesi çok önemlidir.

URL GÜVENLİ DEĞİL HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Google Chrome üzerinden güvenilir bir siteye girildiği zaman karşınıza yeşil asma kilit ibaresi çıkmaktadır. Güvenli olmayan bir siteye girilmesi durumunda ise bu simge çıkmaz ve kullanıcılar küçük bir simgeye tıklayıp gitmek istedikleri siteye giderler.

Bu işlem yapıldığı zaman kullanıcıların karşısına bağlantı güvenli değil uyarısı çıkmaktadır. Bu uyarının çıkması sonucunda kullanıcıların istedikleri siteye girmesi engellenmektedir. Google Chrome üzerinden gidilen sitenin güvenilir ibaresi bulunması, sitenin itibarı açısından da son derece önemlidir.

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Bu uyarının ortadan kaldırılması için sitelerin öncelikle SSL sertifikası almaları gerekmektedir. Pek çok satıcı bu gibi sertifikaların temin edilmesini sağlamaktadır.

SSL sertifikası alındıktan sonra ise web barındırma paneline gidilerek sertifikanın yüklenmesi gerekmektedir. SSL sertifikasının yüklenme işlemi tamamlandıktan sonra URL'nin HTTPS olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

HTTPS şifrelenmiş olduğu için sunucu ile kullanıcı arasındaki iletişim güvenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Chrome sitenin güvenilir olduğuna dair yeşil bir asma kilit görüntülenmesine imkan verir. Bu nedenle de sitenin trafiği de artar.