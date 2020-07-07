Chrome güncelleniyor, dizüstü bilgisayarların batarya ömrü uzuyor

Chrome 86 sürümü ile birlikte aktif olarak kullanılmayan sekmelerde bulunan gereksiz JavaScript işlemler kısıtlanıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkileyecek. Örneğin 36 sekme açık bulunduğu bir örnekte laptop'ların batarya ömründe neredeyse 2 saate varan artışın yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Yani Chrome üzerinde çok sayıda sekmede çalışıyorsanız, yeni güncellemeyi kurmanızla birlikte bilgisayarınızın batarya ömründe önemli oranda iyileşme olacak. Ancak sekme kullanımınız sınırlıysa güncelleme ile bu değişikliği hissetmeyebilirsiniz.



Ancak Chrome ile gelen yenilik sadece bununla sınırlı değil. Google, bazı internet sitelerinde doğru konumlandırılmayan reklamları engellemeye başlayacak. Çünkü internetin daha fazla kullanılmasına neden olan bu tasarım nedeniyle batarya ömrü de daha hızlı tükenebiliyor.

Bu nedenle Chrome'a gelecek yeni güncelleme ile birlikte sistem kaynaklarını aşırı bir seviyede tüketen ve interneti yoğun olarak kullanan reklamlar otomatik olarak engellenecek.



