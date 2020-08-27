Chrome 85 güncellemesi yayınlandı: Ne değişiyor?

Chrome 85 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme, bir dizi yeniliği de beraberinde getirdi. Ancak en önemlisi 'hız' oldu. Özellikle de kullanıcıların çokça sekme açtığı sırada sistemin ağırlaşması, uzun bir süredir problem yaratıyor. Google ise yeni güncellemede bu noktaya eğiliyor.

Güncelleme sonrası Chrome'un daha az kaynak tüketmesi hedefleniyor. Bu da haliyle hızı beraberinde getirecek. Google'ın iddiasına göre güncelleme sonrası sekme açılış hızı dahi yüzde 10 oranında artacak.

Chrome'daki bir diğer değişiklik ise Profil Temelli İyileştirmeler olarak da Türkçe'ye çevirebileceğimiz Profile Guiaded Optimization kısmında olacak. Burada yapılan değişiklik ile Chrome kodları daha hızlı ve stabil çalışacak.

Bakalım bu iyileştirmeler sonrası kullanıcıların Chrome'da yaşadığı performans sorunu kısmen de olsa çözülecek mi?



