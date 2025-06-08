ChatGPT ile konuşmalarınız "sonsuza dek" saklanabilir!

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New York Times, 2023 yılı Aralık ayında OpenAI ve Microsoft'a karşı telif hakkı ihlali konulu bir dava açmıştı. New York Times, Microsoft'un Copilot'ında da yer alan OpenAI'ın ChatGPT modelini "milyonlarca makaleyi kopyalayıp, kullanarak" eğittiğini iddia ediyordu.

Şu anda bu dava sürüyor ve New York Times ile birlikte diğer davacıların isteklerinden biri, OpenaI'ın ChatGPT tüketici ve API kullanıcı verilerini sınırsız süre saklaması.

OpenAI CEO'su Sam Altman ise X üzerinde paylaştığı tweet ile "Son dönemde 'YZ imtiyazı' gibi bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyoruz; (dava) bu konuda konuşma ihtiyacımızı artıyor. Bence YZ ile konuşmak bir avukat ya da doktorla görüşmek gibi olmalı. Umarım toplum bunu yakında çözebilir" açıklamasını yaptı.

OpenAI, New York Times'ın davasının "temelsiz" olduğunu söylüyor ve şirketin websitesinde yayınlanan "New York Times'ın veri taleplerine, kullanıcı gizliliğini korumak için nasıl yanıt veriyoruz" başlıklı uzun gönderide, OpenAI gizliliğe yaklaşımını da açıklıyor.

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OpenAI COO'su Brad Lightcap, NYT'nin talebinin "kullanıcılara verdikleri gizlilik sözleriyle temelden çeliştiğini" söylüyor ve ekliyor: "uzun süredir duran gizlilik normlarını bırakmayı gerektirirken, gizlilik korumalarını da zayıflatıyor."

Giderek artan sayıda insanın yapay zekâlı sohbet robotlarıyla hayatlarının özel yanlarını paylaştığı yadsınamaz bir durum. YZ kimileri için bir terapist rolünü üstlenmiş durumda. Bu yüzden kullanıcılar söz konusu görüşmelerin gizli kalması gerektiğini düşünüyor. Ancak NYT de OpenAI'ın yaptığı "telif hakkı ihlalinin" kanıtlarının bu görüşmelerde yattığını iddia ediyor.

Şu an için ChatGPT ile yaptığınız bir görüşmeyi sildiğinizde, bu görüşme hesabınızdan tamamen kaldırılıyor ve OpenAI sistemlerinden de 30 gün içerisinde siliniyor.

New York Times'ın talebi kabul görürse, silseniz bile görüşmelerinizin bir kaydı tutulabilecek. Üstelik hesabınızın ücretsiz ya da paralı olması da bu durumu değiştirmeyecek.