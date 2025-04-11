ChatGPT artık sizinle ilgili daha çok şeyi hatırlayacak

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OpenaI, yapay zekâlı sohbet robotu ChatGPT'nin size dair hatırladığı bilgileri "geliştirdi".



Şirket, X üzerinden yaptığı duyuruda "ChatGPT size daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlayabilmek için tüm geçmiş konuşmalarınızı referans alabilecek" ifadesini kullandı.



Halihazırda ChatGPT'nin geçmiş konuşmaları hatırlamasına olanak tanıyan bir ayarı var ancak artık şirket, sohbet robotunun daha fazlasını hatırlayabileceğini söylüyor:



"Daha önceden hafızasına kaydettiklerinize ek olacak, artık geçmiş konuşmalarınızı referans göstererek çok daha alakalı ve kullanışlı yanıtlar verebilecek."



Yani artık kullanıcılar ChatGPT'ye bir şeyleri hatırlamasını söylemese de, sohbet robotu otomatik olarak geçmiş konuşmalarınızı referans alabilecek.



OpenAI CEO'su Sam Altman da bu güncellemeyi yayınlamayı çok uzun süredir heyecanla beklediğini açıkladı.

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Peki bu özelliği kullanmak istemiyorsanız ve sohbet robotunun geçmiş görüşmelerinizi hatırlamasından rahatsızsanız ne yapabilirsiniz?



Ayarlar içerisinde "Reference chat history / Referans sohbet geçmişi" seçeneğini kapatmak, sohbet robotunun eski konuşmalardan içerik alabilmesini önlüyor.



Ancak görünen o ki, bu seçeneği kapatmak, ChatGPT'nin görüşmelerinizi kaydetmesine engel olmuyor. Tamamen anonim şekilde onu kullanabilmek için "Geçici Sohbet" özelliğini aktifleştirip, sohbet robotu ile konuşmalarınızı buradan yapmalısınız.



ChatGPT geliştirilmiş hafıza özelliği ChatGPT Plus ve ChatGPT Pro kullanıcılarına sunuldu, Team, Enterprise ve Edu aboneleri ise buna önümüzdeki haftalarda erişebilecek. Özellik AB içerisinde kullanılabilir durumda değil.



Google da Şubat ayında Gemini için benzer şekilde geçmiş görüşmeleri hatırlayabilen bir özelliği yayınlamıştı.