ChatGPT arama artık tüm kullanıcılara açık

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OpenAI'ın ChatGPT web araması özelliği artık herkesin kullanımına açıldı, hesabı olmayanlara bile.



OpenAI, Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı duyuru ile ChatGPT arama özelliğinin giriş yapma ya da kayıt olma şartı gerekmeksizin tüm kullanıcılara açıldığını belirtti.



ChatGPT arama özelliği geçtiğimiz yıl Ekim ayında sunulmuştu. Özellik, OpenAI'ın ChatGPT yapay zekâlı sohbet robotunu chatgpt.com adresine doğrudan entegre ediyor.



Kullanıcıların arama özelliğini kullanmak için arama tuşunu kullanması yeterli. Sonrasında ChatGPT sorgularına YZ sohbet robotlarından alıştığımız şekilde yanıt veriyor.



Ancak ChatGPT ayrıca Internet üzerinden fotoğraflar ve bilgiyi aldığı kaynaklara linkler gibi sorguyla alakalı bilgileri de sunuyor. Linkler, arama motorlarında görmeye alıştığımız şekilde sunuluyor.



Arama özelliği ilk kez sunulduğunda, sadece ücretli ChatGPT kullanıcıları erişebiliyordu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bu durum değiştirildi ve sadece hesap sahibi olmak arama özelliğini kullanmak için yeterli oldu.



Artık hesabı olsun olmasın herkes ChatGPT aramayı kullanabilecek.



Arama motoru optimizasyonu şirketi Semrush'un yayınladığı bir rapora göre, Google arama ChatGPT aramadan milyarlarca arama sayısıyla daha önde olsa da, OpenAI'ın sohbet robotu üçüncü parti internet sitelerine giderek daha fazla trafik gönderiyor.



ChatGPT Arama'nın herkesin erişimine açılmasıyla, arama motoru alanında işler nasıl değişecek göreceğiz...