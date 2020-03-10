Seyahat etmeyi sevenlerin en çok aradığı kriterlerden biri de ekonomik uçak yolculuğu. Son yıllarda ise ‘charter uçuş’ oldukça popüler hale geldi. Bu konuda olumlu ve olumsuz pek çok yorum bulunurken, bazıları ise ‘charter uçuş nedir?’, ‘charter uçuş nasıl bulunur?’ gibi soruların cevabını arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...



Charter uçuş nedir?



Charter uçuş seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması anlamına gelir. Genelde seferler tarifeli uçuşlara göre daha ucuz olduğu için ucuz uçak anlamına da gelir. Charter özel sefer anlamına gelmektedir. Seyahat acenteleri özellikle tatil döneminin yoğun olduğu zamanlarda uçak kiralayarak charter seferi oluşturabilir. Bu uçuşlar bir aydan fazla sürmez ve iki uçuş noktasından başka yere de yapılmaz. Genelde tarifeli seferlerin yoğun olduğu dönemlerde tercih edilir.

Charter uçuş nasıl bulunur? Saati değişir mi?

Charter sefer için klasik uçak bileti gibi havayolu firmasından bilet satın alamazsınız. Genelde daha ucuz olsa da, özellikle yoğun dönemler için düzenlenmişse en az tarifeli seferler kadar veya daha pahalı olabilir. Örneğin bir takımın, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı maç için karşılaşmanın oynanacağı şehre özel turlar düzenlenir. Genelde maç turları charter uçuşlarıyla yapılır. Çünkü o gün çok sayıda uçak kalkar ve tarifeli seferler yetmez. Böyle durumda ise charter seferi daha pahalıya çıkabilir.

Yurtdışına yönelik turlarda charter uçuşa çok sık rastlayabilirsiniz. İtalya, İspanya, Fransa gibi yoğun tur düzenlenen ülkeler için birkaç seyahat acentesi de birleşik charter seferi yapabilirler. Charter uçuş satın aldıysanız dikkat edeceğiniz en önemli nokta seferden bir iki gün önce uçak saatini kontrol etmektir. Çünkü charter seferlerinde tur şirketinin uçak saatini değiştirme yetkisi bulunur. Charter uçuşlar, tur şirketlerinin kiraladığı gibi kargo ve taşımacılık firmaları tarafından da kiralanabiliyor.