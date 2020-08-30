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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 30.08.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Chadwick Boseman, ölümünün ardından Twitter'da rekor kırdı

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Chadwick Boseman, ölümünün ardından Twitter'da rekor kırdı
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Dünyaca ünlü oyuncu Chadwick Boseman'ın ölüm haberini paylaşan kendi resmi hesabı, bugüne dek görülmemiş bir etkileşim aldı.

Twitter, Boseman'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte ilginç bir rekora ev sahipliği yaptı. Boseman'ın resmi Twitter hesabından vefat haberinin paylaşılmasıyla birlikte tüm zamanların en çok 'beğeni' alan tweet'i oldu.

6.6 milyon beğeni alan tweet, 3 milyonun üzerinde de retweet aldı. 156 bini aşkın tweet de bu tweet üzerine yazıldı ve Twitter'ın en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu."

Chadwick Boseman, ölümünün ardından Twitterda rekor kırdı

Kolon kanserine yenik düştü

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T’Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi. Öte yandan Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

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