Çevrimiçi oyunlarda zorbalıklara dikkat

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Çok oyunculu oyunlar sadece eğlenceden ibaret değildir. Aynı zamanda birer iletişim platformu olan bu oyunlarda zorbalık herkesin başına gelebiliyor. Örneğin, yeni bir oyuncu henüz oyuna ısınmaya çalıştığı için ya da karşısındaki kişiler başkalarını sinirlendirmekten zevk aldığı için hakaretlere ve tehditlere maruz kalabiliyor. Zorbalık, kimi zaman insanların gününü mahvederken, kimi zaman depresyona kadar uzanan sonuçlar doğurabiliyor.

Kaspersky uzmanları, çevrimiçi oyun oynayanlara takım arkadaşları veya rakiplerin rahatsız edici davranışlarına karşı şu önerileri uygulamayı öneriyor:

Oyunun kaybedilmesine neden olduğunuz için şikayet edilmekle tehdit ediliyorsanız paniğe kapılmayın.



Neredeyse tüm çevrimiçi oyunlar, başkalarına uygunsuz davranan kullanıcıları şikayet etme mekanizmalarına sahip. Sizi rahatsız eden bir kişi olduğunda şikayet etmekten çekinmeyin. Örneğin Steam moderatörleri, kullanıcıların topluluk üyeleri tarafından yapılan ihlalleri bildirmesini teşvik ediyor.



Çoğu oyun platformu, kötüye kullanımla mücadele için kullanıcı bildirmenin dışında araçlara da sahip. Sizi en çok rahatsız eden şeylerden kurtulmak için otomatik bir sohbet filtresi kurabilirsiniz.



Oyun içi profilinizde çok fazla şey paylaşmayın. Zorbaların sizin hakkınızda daha fazla bilgi edinmek için bunları inceleyebileceğini unutmayın. Gerçek adınızı, cinsiyetinizi, ikamet ettiğiniz ülkeyi ve yaşınızı kendinize saklayın.



IP adresinizle kimliğinizi tespit ederek sizi oyun dışında da rahatsız etmelerinden endişeleniyorsanız oyunu güvenli bir bağlantı üzerinden oynayın. VPN kullanarak gerçek IP’nizi gizleyebilirsiniz.



Bir sohbet mesajı filtresi oluşturun, rahatsız edici takım arkadaşlarınızı sessize alın, size mesaj gönderememeleri için sinir bozucu trolleri engelleyin ve oyuna odaklanın.



Sabrınız tükeniyorsa oyundan çıkın.



Destek birimine kanıtlarla desteklediğiniz bir şikayet gönderin.



Güvenli bir bağlantı kullanın ve arkadaş canlısı görünseler bile, özellikle de agresif davranıyorlarsa diğer oyuncularla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.