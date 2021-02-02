Çevrimiçi öğrenme platformlarındaki gizli tehlike

Geçtiğimiz bahar ayından beri dünya genelinde 1 milyardan fazla öğrenci, artan enfeksiyon oranlarını yavaşlatmak amacıyla okulların kapanmasından etkilendi. Çoğu kişi için bu uzaktan öğrenmeye hızlı bir geçiş anlamına geliyordu. Ancak maalesef bu geçiş birçok öğrenciyi ve eğitimciyi siber risklere karşı savunmasız bıraktı.

İngiltere ve Almanya'dan Malezya ve ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanındaki okullar, ülkeler enfeksiyonu kontrol altına almaya çalışırken bir kez daha karantina uyguluyor ve bu durum şaşırtıcı olmayan bir şekilde bazı istenmeyen sonuçlara yol açıyor.

Ocak-Haziran 2020 arasında, popüler çevrimiçi öğrenme platformları veya video konferans uygulamaları kisvesi altında dağıtılan çeşitli tehditlerle karşılaşan toplam kullanıcı sayısı 2019'un aynı dönemine göre %20’nin üzerinde artışla 168.550 oldu. Üstelik Kaspersky uzmanlarının tespitine göre bu sayı Temmuz-Aralık ayları arasında artmaya devam etti. Ocak 2021 itibarıyla popüler çevrimiçi öğrenme platformlarını cazip olarak kullanan çeşitli tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısı, 2020'nin ilk yarısına kıyasla %60 artışla 270.171'e ulaştı.

Bunlar arasında en popüler uygulama uzak arayla Zoom oldu. Zoom'un 300 milyondan fazla günlük toplantı katılımcı sayısıyla sanal toplantılar açısından en popüler platform olduğu düşünüldüğünde bu durum şaşırtıcı değil. Zoom’u ikinci sırada Moodle, onu da Google Meet izledi. Popüler çevrimiçi öğrenim veya video konferans platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısı, Google Classroom hariç diğer tüm platformlarda artış gösterdi.

Karşılaşılan tehditlerin yaklaşık %98'i virüsten öte riskli yazılım ve reklam yazılımı olarak sınıflandırılan gruplara dahil. Reklam yazılımı kullanıcıları istenmeyen reklamlarla bombalarken, riskli yazılımlar bilgisayarınızda izniniz olmadan çeşitli eylemler gerçekleştirebilen tarayıcı çubuklarından indirme yöneticilerine, uzaktan yönetim araçlarına uzanan çeşitli dosyalardan oluşuyor. Truva atları karşılaşılan tehditlerin yaklaşık %1'ini oluşturuyor.

Kullanıcılar genelde sahte uygulama yükleyicileri aracılığıyla popüler video toplantı uygulamaları ve çevrimiçi kurs platformları şeklinde gizlenmiş tehditlerle karşılaşıyorlar. Bunlar, orijinal platformlara aitmiş gibi görünecek şekilde tasarlanmış resmi olmayan web sitelerinde veya platformdan gelen özel teklifler veya bildirimler kılığında gizlenmiş e-postalarda karşılarına çıkıyor.