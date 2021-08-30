Çevreye duyarlı elektrikli araçlar TEKNOFEST’te yarışacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile yine bu yıl TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli araçların mücadelesine sahne olacak.

Elektrikli Araçlar Enerjisini Gençlerden Alıyor

Elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, geleceğin teknolojileri olan batarya beslemeli araçlar konusunda ülkemizde ve dünyada yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütülürken, elektrikli araçların günlük yaşamımızdaki kullanımı daha da yaygınlaşıyor. Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Ülkemizde ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılabildiği Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında başvuruda bulunan 111 takımdan yarışma alanına katılmaya hak kazanan 67’si şampiyonluk mücadelesi için gün sayıyor.

TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına ise Türkiye ve KKTC’deki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler ile BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyelerinin, Bilim Merkezlerinin lise seviyesindeki öğrencileri katılıyor. Liseli gençler arasında alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak; öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve elektrikli araçların ülkemizde gelişimi için teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan yarışmada takımlardan; tek koltuklu ve 4 tekerli konseptte ortaya çıkardıkları araçların yarışta 65 dakika içerisinde 5 turu tamamlaması bekleniyor. 99 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada üç aşamalı değerlendirme sürecini tamamlayan 40 takım en iyisi olmak için yarışıyor.

Başarılı Gençlere Hem Hazırlık Desteği Hem Şampiyonluk Ödülü TEKNOFEST’ten

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında değerlendirme aşamasında “Gelişme Raporunu” ve ardından “Teknik Tasarım Raporunu” başarıyla tamamlayan takımlara toplam 25 bin TL’lik hazırlık desteği veriliyor. Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde, enerji tüketimi hesaplanarak yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında final sıralamasına göre verilen ödüller birincilik 50 bin TL, ikincilik 40 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL değerinde. Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında da dereceye giren takımlardan birincileri 30 bin TL, ikincileri 20 bin TL, üçüncüleri ise 10 bin TL değerinde ödüller bekliyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirilecek final yarışı ile kazananların belirlenmesinin ardından dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.