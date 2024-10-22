“Çevre için Yapay Zeka Konferansı” İstanbul’da düzenlenecek

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Vector Enstitüsü Yapay Zeka Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Deval Pandya, Profesyonel Gelişim Direktörü Dr. Sedef Koçak ile Vector Enstitüsü araştırmacılarından Yulia Eyriay, Matthew Kowal, Dr. Pascal Poupart ve Elham Bagheri’nin katılacağı konferansın açılış konuşmalarından birini Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini matematiksel temele oturtmaya çalışan Toronto Üniversitesi Profesörü Luis Seco gerçekleştirecek.

Küresel projelerle toplulukların hayatını değiştirecek iklim çözümlerinin geliştirilmesine önayak olmayı ve daha fazla yapay zeka uzmanının iklim çalışmalarına odaklanmalarını sağlamayı hedefleyen Türkiye Bilişim Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansta dünyanın dört bir yanından yapay zeka uzmanları ve iklim STK'ları bir araya gelerek ortak projeler üretecek.

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Konferansta İklim Değişikliği için Yapay Zeka Birliği’nin iklim çözümleri geliştirmek adına Amerika, Kanada, İsviçre, Kırgızistan ve Türkiye'den işbirliği yaptığı iklim STK'ları yer alacak. Amerika'dan Ulusal Fenoloji Ağı yöneticisi Ellen Denny, İsviçre'den Cleantech21 Genel Direktörü Nick Beglinger, Kanada'dan Küresel Risk ve İnovasyon Merkezi Genel Direktörü Saeed Valadbaygi, Kırgızistan'dan İnternet Topluluğu Kırgızistan Genel Direktörü Aziz Soltobaev Türkiye'deki konferansa katılarak, Vector Enstitüsü’nün yapay zeka uzmanlarıyla birlikte çalışacak ve yerelde uygulanabilecek iklim çözümleri geliştirecekler.

Dünyada önemli bir ilki İstanbul’da gerçekleştirdiklerini söyleyen TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Umarım bu önemli konuda ülke olarak bir öncülük gerçekleştirebiliriz. Amacımız, küresel projelerle toplulukların hayatını değiştirecek iklim çözümlerinin geliştirilmesine önayak olmak. Bu doğrultuda dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarının bir araya gelerek iklim çalışmalarına odaklanacakları bu etkinliğimiz son derece önemli bir adım” dedi.