CES 2021'de yapay zeka öne çıktı

Bosch'un teknoloji fuarında görücüye çıkardığı ürüler arasında, fitness takibine yönelik giyilebilir ve işitilebilir teknoloji ürünlerinde kullanılan dünyanın ilk kendinden öğrenen yapay zeka sensörü de yer alıyor. Yapay zeka sensörün kendisinde (edge AI) çalıştığından, egzersiz sırasında internet bağlantısına artık ihtiyaç duyulmuyor. Bu da enerji verimliliğini ve veri gizliliğini artırıyor.

Şirket ayrıca hava kalitesi ve bağıl nem gibi faktörleri ölçen bir sensör de sunuyor. Bu sensör, koronavirüs ile mücadelede özellikle önemli hale gelen verilerden oluşan havadaki aerosollerin konsantrasyonu hakkında bilgi veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu güvenlik kameraları virüse karşı mücadeleye yardımcı olabiliyor. Yapay zeka, kameraların müşteriye özel çok çeşitli uygulamaların çalıştırılmasını mümkün hale getiriyor. Örneğin, entegre akıllı video analizine sahip yeni bir kamera çözümü, maksimum yarım derecelik sapma ile vücut sıcaklığını temassız, isimsiz ve yüksek hassasiyetle ölçüyor. Ayrıca bu kameralar, şirketin start-up şirketi Security and Safety Things’in açık kamera platformuna yönelik bir yazılım çözümünü kullanarak, mağazadaki kişi sayısının geçerli koronavirüs kısıtlamalarına uyup uymadığını tespit edebiliyor.

İlk kez görücüye çıkan bir başka teknoloji ise parmak taramasıyla anemiyi tespit edebilen taşınabilir bir hemoglobin monitörü oldu. Cihaz, özellikle tıbbi bakıma erişimin yetersiz olduğu bölgeler için oldukça uygun. Yapay zeka ile donatılan hemoglobin monitörü, laboratuvar testine veya kan alınmasına gerek duymadan 30 saniye içinde sonuç veriyor.

Vivalytic test cihazında yapılan koronavirüs PCR testine gelelim. Artık sonuçlar daha da hızlı bir şekilde sunuluyor; gerçek anlamda ‘yaşam için teknoloji’ olarak laboratuvarlar, doktor muayenehaneleri, huzurevleri ve hastaneler 5 numuneyi eş zamanlı olarak 39 dakikada değerlendirebiliyor. Geliştirilmiş yazılım sayesinde 30 dakikadan kısa bir sürede bile pozitif numuneler tespit edilebiliyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen CES’te Uluslararası Uzay İstasyonu'nun SoundSee yapay zeka sensör sistemini görücüye çıkaran şirket, bu kez gözünü Ay’a dikti. Şirket, NASA'nın Tipping Point programının bir parçası olarak, Ay yüzeyini keşfeden robotlar için akıllı, otonom navigasyon ve kablosuz şarj teknolojileri geliştirmek amacıyla Washington Üniversitesi’nin yanı sıra Astrobotic ve WiBotic şirketleriyle güçlerini birleştiriyor. 2023'ten itibaren, CubeRovers denilen bu ayakkabı kutusu büyüklüğündeki Ay robotlarının, Ay’da otonom olarak hareket edebilmeleri ve aynı zamanda şarj istasyonlarına geri dönmelerinin yolunu bulmaları gerekiyor. Pittsburgh ve Silikon Vadisi'ndeki proje üzerinde çalışan Bosch araştırmacıları, yapay zeka tabanlı akıllı veri analizi ve kablosuz bağlantı çözümleri konusundaki uzmanlıklarını geliştiriyor. Elde edilen bulgular, Bosch AIoT çözümlerinin dünya üzerindeki gelişimine de katkıda bulunacak.