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Teknoloji
Haber Giriş: 29.07.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

CES 2021 fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
CES 2021 fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen ve her yıl ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen CES fuarı seneye yapılmayacak. Sebep ise etkisi halen devam eden koronavirüs...

Koronavirüs salgınının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi iptal edilmiş, ardından pek çok etkinlikte sırayla iptal edilerek internet üzerinden gerçekleştirilen bazı sanal etkinlikler düzenlenmişti.

ABD'de seneye gerçekleştirilmesi planlanan CES 2021 de aynı kapsamda iptal edildi. Özellikle de ABD'de etkisi devam eden salgın nedeniyle dev fuarın kapılarını açmayacağı öğrenildi. Fuarın bunun yerine internet üzerinden yapılması için çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl kapılarını açan CES'e 4419 şirket katılmış ve 171 bin 268 ziyaretçi fuarı ziyaret etmişti. Fuar boyunca 7 milyonu aşkın turist Las Vegas'a gelirken, bu haliyle şehre yılda 60 milyar dolar kazandıran bir fuar haline geldi.

Ancak tüm bu gelişmelere karşın Eylül ayında Berlin'de gerçekleştirilmesi plananan IFA fuarı henüz iptal edilmiş değil ve 3 gün sürecek etkinlik için 5000 katılımcının Berlin'de buluşması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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