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Haber Giriş: 09.10.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Cep telefonuyla harika fotoğraflar çekebilmek için öneriler

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Cep telefonuyla harika fotoğraflar çekebilmek için öneriler
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Cep telefonları günümüzde neredeyse tüm istek ve ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bir şeyler izlemek istediğimizde televizyon, araştırma yapmak istediğimizde ansiklopedi olabilmek gibi pek çok imkanı da sağlar. Bu kadar çok işlevi olan telefon ile profesyonel fotoğraflar çekebilmeniz de mümkün. İşte bazı ipuçları…

Kamera ayarlarınızı değiştirin

Genellikle telefonun otomatik moduyla fotoğraf çekiyoruz. Ancak her telefonun kendi özel ayarları vardır.  Bu özel ayarları çekeceğiniz fotoğraf ve ortama göre ayarladığınızda fotoğraflarınız bir profesyonelinkinden farksız olabilir. Bu ayarları sadece biraz kurcalayarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuzun kendi içerisinde bulunan filtrelerde farklı ve harika fotoğraflar çekebilmenizi sağlar.

Yüksek kalite ayarını seçin

Yüksek kaliteli fotoğraflar telefonun hafızasında fazla yer kapladığı için pek fazla tercih edilmiyor. Ancak yüksek çözünürlük ayarını açtığınızda fotoğraflarınız çok daha kaliteli olacaktır.

Zoom yapmayın

Fotoğraf çekerken zoom yapmak görüntü kalitesini bozar. Bazı telefonlar buna karşı daha dirençli olsa da mutlaka pürüzlenmeler başlar. Bu sebeple zoom yaparak yakınlaştırmak yerine çekeceğiniz nesneye yakınlaşın.

Farklı lensler kullanın

Fotoğraf makineleri için kullanılan lenslerin telefon için kullanılabilir olanları mevcut. Bu lensleri harika fotoğraflar çekmek için edinebilirsiniz. Bu lensler balıkgözü gibi farklı fotoğraflar çekmenizi sağlayabileceği gibi fotoğraf kalitesini artırabilecek lensler de kullanabilirsiniz.

Flaş kullanmayın

Telefonunuzla harika fotoğraflar çekebilmek için flaş kullanmayın. Flaş kullanımı göz rengini bozduğu gibi fotoğraf kalitesini de düşürür. Bunun yerine gece modunu aktif ederek doğru fotoğrafı çekebilirsiniz. Siz yine de doğal ışık kullanmaya dikkat edin. Güzel fotoğrafın en önemli adımı doğal ışıktır.

Arka kamerayı kullanın

Ön kamerası çok yüksek piksel değerine sahip telefonlar var. Ancak siz yine de telefonunuzun arka kamerası ile fotoğraf çekmeye özen gösterin. Her zaman arka kamera daha net ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenizi sağlar.

Işığı doğru kullanın

Bazı durumlarda ters ışık görsel bir şölen oluştursa da fotoğraf çekimi açısından doğru değildir. Fotoğraf çekerken ışığın doğru açıdan geldiğine ve nesneyi aydınlattığına dikkat edin. Aksi durumda fotoğraflarınızın netliği bozulacağı gibi karanlık olacaktır.

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