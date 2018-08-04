Cep telefonundan Instagram dondurma

Instagram dondurma işlemi yaparak kullanıcılar Instagram hesaplarını diledikleri sürece kapatabilirler. Bunun için Instagram hesabınızı tamamen kapatıp silmenize de gerek yok. Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek dondurma işlemini sonlandırmak mümkün; yani işlem olabildiğince basit. Peki Instagram dondurma nasıl yapılır? Öncelikle bu işlem için şifrenizi bilmeniz gerekiyor; siz uygulamaya web üzerinden girmiş olsanız bile dondurma işlemi için bir kez daha size şifre sorulacak.



INSTAGRAM DONDURMA TÜRKÇE LİNK | TIKLAYIN



Yukarıdaki Instagram dondurma Türkçe Link'e tıklayarak hesabınızı kolayca dondurabilirsiniz. Bu linkle tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda ise;

Hesabını Geçici Olarak Kapat

Merhaba xxx,

Hesabını silmek yerine kapatabilirsin. Bu, sen tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkinleştirene dek hesabının gizli olacağı anlamına gelir.

Hesabını sadece haftada bir kapatabilirsin.



Hesabınızı neden kapattığınız sorusunu yanıtladıktan sonra şifrenizi giriyor ve Instagram dondurma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hepsi bu!



Bu arada dondurma işlemi için düğmeye bastığınız anda yeniden hesabınızı etkinleştirene kadar daha önce yazdığınız yorumlar ve beğenmeleriniz de gizlenecek; kimse göremeyecek. Yani tam anlamıyla Instagram'dan 'silinecek'siniz.

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra hemen açabilirsiniz; ancak tekrar dondurma işlemini yapabilmek için 1 hafta beklemeniz şart. Instagram, bu 1 hafta şartını kullanıcıların bu işlemi gelişigüzel kullanmaması için uyguluyor.



Ve tekrar hatırlatmak isteriz ki Instagram hesabını dondurma ile Instagram hesabını kapatma işlemleri birbirinden farklı eylemlerdir. Kapatma işleminin dönüşü yoktur, hesap her yerden tamamen silinir. Dondurma işlemi ise adı üzerinde geçici bir durumdur, buz çözülünce hesap tekrar aktif olur. Ancak Instagram dondurma işlemini yaptığınızda hesabınızı kapatmış gibi olursunuz; kimse aramalarda hesabınıza ulaşamaz, adınızı göremez. Bu nedenle sonradan pişmanlık duymamak adına Instagram hesabı kapatmak yerine Instagram dondurma işlemini tercih etmenizi öneriyoruz. Ancak; 1 hafta kuralını da aklınızdan çıkarmayın.