Cep telefonsuz bir tatil düşünmüyoruz

Tatilde çalışma hayatının tüm stresini atmayı planlıyor olsanız da giderek hayatımızda daha büyük yer kaplayan cep telefonları sayesinde teknolojiden tamamen kopmanız mümkün değil. Online araştırma şirketi DORinsight, “Tatil yaparken sürdürülen teknolojik alışkanlıkları” araştırdı. 22 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 6.241 kişi katıldı.

'Cep telefonsuz tatile çıkmam'

Yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 97’si tatile çıkarken yanlarına mutlaka en az bir tane teknolojik ürün aldıklarını belirtti. “Onsuz tatil yapamam” denilen teknolojik ürünler sorulduğunda, katılımcıların yüzde 96’sı cep telefonu, yüzde 53’ü taşınabilir şarj aleti, yüzde 37’si diz üstü bilgisayar, yüzde 31’i tablet, yüzde 29’u fotoğraf makinesi, yüzde 20’si giyilebilir teknolojiler (Akıllı saat, akıllı bileklik, kulaklık, vb.), yüzde 16’sı dijital kamera/aksiyon kamerası, yüzde 14’ü taşınabilir hoparlör, yüzde 7’si araç kamerası, yüzde 5’i ise e-kitap okuyucu şeklinde yanıt verdi.

Teknoloji, en büyük eğlence aracımız

Ankete katılanların yüzde 68’i tatilde eğlence, yüzde 64’ü bilgi, yüzde 60’ı ihtiyaç, yüzde 36’sı iş, yüzde 20’si güvenlik amaçlı teknolojik ürün kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Katılımcıların yüzde 69’u teknolojinin seyahatlerine hızlı planlama, yüzde 65’i dünyaya bağlı kalmayı sağladığını, yüzde 54’ü kolay rezervasyon, diğer bir yüzde 54’lük kesimi ise verimlilik kattığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 71’i tatilde teknoloji kullanımının tatil alışkanlıklarını olumlu, yüzde 4’ü olumsuz etkilediğini, yüzde 25’i ise herhangi bir etkisi olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 41’i bu yıl tatile çıkmadan önce satın almak istedikleri bir teknoloji ürünü olduğunu ifade etti.

Dijital detoksu tercih edenler azınlıkta

Katılımcıların yüzde 68’i tatilde konakladıkları yerde Wi-Fi ağı üzerinden bağlanmayı güvenli bulunurken, yüzde 66’sı ise bugüne kadar herhangi bir tatilinde dijital detoks (belirlenen zaman aralığında tüm internet ve teknoloji erişimi kısıtlanarak zihinsel ve bedensel arınma) yapmadıklarını söyledi. Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 62’si bu yıl çıktıkları tatilde de dijital detoks yapmayı düşünmüyor.

Katılımcıların yüzde 85’i tatile çıkmadan önce, tatille ilgili kullandıkları herhangi bir online ve offline uygulama olmadığını, yüzde 15’i ise bu tarz uygulamalar kullandığını belirtti.



