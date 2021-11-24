Celr coin nedir?

Haberin Devamı

Celer Network, ödemeler ve genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmeler için hızlı, kolay ve güvenli zincir dışı işlemleri etkinleştirmeyi amaçlayan bir katman-2 ölçeklendirme platformudur . Projenin misyonu, 2. katman ölçeklenebilirlik teknolojisiyle desteklenen sürtünmesiz bir deneyim sağlayarak "blok zinciri için toplu kabul" sağlamaktır.

Celer Network, zincir dışı ölçekleme teknikleri ve teşvike uygun kripto-ekonomik mekanizma tasarımlarındaki yenilikler aracılığıyla herkesin yüksek düzeyde ölçeklenebilir merkezi olmayan uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasını, çalıştırmasını ve kullanmasını sağlar.

Celer ekibi, Celer Network'teki hızlı işlem sürecini gösteren bir uygulama olan CelerX'i başlattı . Ayrıca özel bir SDK ve geliştirici portalına sahiptir.

CELR belirteci, çoklu teşvik sistemi ve zincir dışı hizmet sağlayıcılara hizmet ve işlem ücreti gibi çoklu işlevler sunan Ethereum üzerinde bir ERC-20 belirtecidir.