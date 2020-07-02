Cell Phone Repair: Dünyanın en büyük teknik servisi Türkiye'de kapılarını açtı

Cell Phone Repair ismini yeni yeni Türkiye'de duyuyoruz. Ne zaman Türkiye'de faaliyete geçtiniz? Kaç şubeniz var?

Hikayemiz, 1996'da Kuzey Amerika'da başladı. Kurulduğumuz günden bu yana 18 farklı ülkede 850'den fazla lokasyonda açılan şubelerimizle dünyanın en büyük telefon tamiri zinciri haline geldik. Yıllar içinde milyonlarca kullanıcı bozulan cep telefonlarını, laptoplarını, elektronik cihazlarını deneyimli CPR teknisyenlerine emanet etti. 2019'dan bu yana ise Türkiye'de CPR Teknik adıyla Akasya AVM ve Nişantaşı'ndaki şubelerimizle bu hikayenin bir parçası haline gelmekten gurur duyuyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti ve yıllar içinde edindiğimiz deneyimin gücüyle Türkiye'de de büyümeye devam ediyoruz.



Apple ile ne zamandır ortak çalışıyorsunuz? Türkiye pazarı için hedefleriniz neler?



Apple ile neredeyse ilk açıldığımız günden beri anlaşmalıyız. Hem orijinal parça ve ürün tedariğinde, hem de teknisyenlerimizin aldığı eğitimlerin kapsamında Apple gibi bir dünya deviyle işbirliği içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Apple ile Orijinal Parça Satın Alma anlaşmamız var. Dünya’da bu programa GPP ( Genuine Part Purchaser) diyorlar. Bu sayede Apple’dan yedek parça temin edip Apple sistemi üzerinden müşterilerimize hizmet sunabiliyoruz.



Bir kullanıcı neden sizi tercih etmeli? Diğer servislerden hangi yönlerden ayrışıyorsunuz?

Türkiye'de teknik servis, 280M dolarlık bir sektör olmasına rağmen neden bir türlü kurumsallaşamıyor? Neden her gün onlarca iş hallettiğimiz, sevdiklerimizle bağlantı kurduğumuz, kişisel ve kurumsal verilerimizin yer aldığı cep telefonlarımızın akıbeti "Ahmet Abi" "Mehmet Abi"nin insiyatifine kalıyor? Biz CPR Teknik olarak, yaptığımız işin öneminin farkındayız ve sektörde "tek" olmak değil, rakiplerimizle birlikte bu işi doğru yaparak büyüme gayesi taşıyoruz.

CPR Teknik'in kapısından girdiğiniz anda teknisyenlerimizin iletişim becerilerini fark edersiniz. Müşterilerimizi güvende ve rahat hissettirmek önceliğimizdir. Soruna odaklanıp en hızlı ve doğru çözümü sunabilmek için müşterilerimizle konuşmamız gerekir. Hiçbir zaman "siz bize bırakın biz bir bakalım" demeyiz. Sorunun neler olabileceğini ve çözüm önerilerimizi, telefonun ne kadar süre sonra müşterimize teslim edebileceğimizi net bir şekilde belirtiriz ve müşterilerimizi süreçle ilgili onlar daha bize ulaşma gereği hissetmeden bilgilendiririz.



Bir kullanıcının cep telefonunun bozulmasının, onun hayatında yaratacak aksaklıkların hassasiyetiyle işimizi yapıyoruz. Açık iletişime, şeffaflığa önem veriyoruz. Tüm ekibimizi şirket kültürünü benimseyebilmeleri adına periyodik eğitimlerden geçirerek müşterilerimize üstün hizmet vermelerini ve şubelerimizden içleri rahat, memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlayacak şekilde yetiştiriyoruz.

Müşterilerimizin şubelerimizden memnuniyetle ayrılmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Sadece Nişantaşı'ndaki şubemize Google üzerinden gelen değerlendirmelerin puan ortalaması 4.9/5! Telefon tamiri ve onarımı gibi problematik bir alanda bile bu kadar yüksek bir memnuniyet yaratmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli yorumlarını bizden esirgemeyen tüm müşterilerimize tek tek teşekkür ederiz. Bu güzel geribildirimlerinizden güç alarak büyümeye devam ediyoruz.



Onarım maliyetleri konusunda diğer telefon servislerine göre bir avantaj sunuyor musunuz?



Onarım konusunda müşterilerimize hem CPR garantili güvenceyi hem de onların ekonomik durumuna göre farklı fiyatta çeşitli yedek parçalar öneriyoruz. Her zaman yedek parçalarımızın arkasında durup onlara sınırsız değişim hakkı veriyoruz. Yani bir müşteri amerikadan ithal getirdiğimiz sertifikalı ürünlerin bir çeşidini beğenmezse getirip aradaki farkı ödeyip upgrade yapabiliyor. Örneğin ekran değişiminde müşterilere üç çeşit ekran gösteriyoruz. Bu ekranları takılı halde 7 plus telefonlarda gösterip deneyimlemelerini sağlıyoruz. Sonrasında fiyat performansa göre beğendikleri ekran değişimini sağlıyoruz. Diyelim müşteri bir hafta içinde ekranı beğenmedi ve bir üst kalite ekran ile değiştirmek istedi. Ekranda çizik, fiziksel hasar ya da sıvı hasarı olmadığı takdirde anında değiştiriyoruz.

Hemen her telefonu getirebiliyor muyuz size? Yoksa daha çok Apple ürünü mü?

Her telefonu yapabiliyoruz ama ağırlıklı olarak apple ve samsung da müşterilerimizi hiç bekletmeden stoğumuzdan hızlıca yedek parçayı çekerek değişimi yapabiliyoruz. Samsung ve Apple yedek parça stoğumuz çok kuvvetli olduğu için bekleme sıkıntısı olmuyor. Eğer parça sıkıntısı yoksa Değişimler genellikle 30-40 dakika sürüyor. Biliyorsunuzki bir sürü telefon markası ve modeli var bütün bu modellere uygun parça stoğu tutmamız imkansız. Böyle durumlarda müşterilerimizden özel sipariş istediği parçayı mağazamıza getiriyoruz. Bu genellikle 2 gün sürüyor. Parça geldikten sonra müşterimizi çağırıp CPR güvencesi ile değişimini gerçekleştiriyoruz.



Tamir dışında ikinci el telefonumumu size satabiliyor muyuz? O konuda neler söylersiniz?

Kesinlikle. İkinci telefon alımı ve satımı da yapıyoruz. Bir tek telefon değil aynı zaman da tüm elektronik cihazları durumuna göre satın alıp belli başlı kontrollerden geçirip CPR garantisi ile satabiliyoruz. Elektronik cihaz çok kapsamlı bir alan letgo ve sahibinden gibi sitelerde binlerce cihaz satın alınıp satılıyor ama bu cihazların içinin ne durumda olduğunu kim kontrol ediyor. CPR olarak biz bu konuda ekspertiz raporu hazırlayabiliyoruz. Cihazın batarya durumu, parça durumu sıvı hasarı durumu vb gibi bir çok konuda detaylı tarama yapıp müşterilerimize transparan bilgi akışı sağlıyoruz. Böyle kanallardan telefon almak isteyenler satıcı ile beraber bizim dükkanlarımızdan birine gelip doğru şekilde ekspertiz yapabilir. Böylece iki tarafta mağdur olmamış olur.



HATA PAYI MİNİMUMA İNDİRİLİYOR

Dünyanın en büyük elektronik ve telefon üreticilerinin üretim fabrikaları Çin'dedir. Dolayısıyla telefon bakım ve onarım hizmetinde ihtiyaç duyduğumuz çoğu parça Çin'den tedarik edilir; fakat Çin'den gelen parçaların sektör genelinde %40'a yakın oranda hatalı olma ihtimali bulunur. Bu da onarımı yapılan telefonların müşteriler tarafından geri getirilme ihtimalini çok yükseltir. CPR'ın farkı ise, Amerika'daki merkezine bağlı özel bir ekibin Çin'deki üretim yerinde bulunarak tüm elektronik parçaları kalite kontrol sürecinden geçirdikten sonra bu ürünlerin Amerika'da tekrar kontrol edilmesi ve sorunsuz olan parçaların damgalanarak Amerika'dan dünya üzerindeki şubelerimize dağıtılmasıdır. Dolayısıyla hata payı minimuma indirilir ve hizmet kalitesi yüksek seviyede kalır.

Her kurumsal müşterisiyle iletişim halinde olan CPR'ın müşteri temsilcisi, sisteminden düzenli olarak cihazların durumunu kontrol ederek mail aracılığı ile müşterisine rapor etmekle yükümlüdür. Müşteri, CPR'a ulaşma gereksinimi duymadan şirket müşteriyle sürekli iletişim halinde olarak süreç ve teslimat tarihi hakkında müşteriyi bilglendirir. Bu nedenle de CPR, sadece Türkiye'de 100'e yakın büyük, orta ve küçük ölçekli kurumsal müşterisiyle büyümeye devam ediyor.



ÜCRETSİZ KARGO HİZMETİ



CPR - Teknik Servis müşterilerine aynı zamanda istanbul için gün içi teslim yapılacak şekilde kurye hizmeti, tüm türkiyeye ise ücretsiz kargo hizmeti verebiliyor. CPR kalitesinden yararlanmak için evinizde çıkmanıza bile gerek yok kurye ya da kargo hizmeti ile hızlı hizmet anlayışıyla CPR ile tanışabilirsiniz.



CPR'ın kurumsal müşterilerinden biri olmak isterseniz bu iletişim adresini kullanabilirsiniz: https://www.cprteknik.com/iletisim/



İsteyen www.cprteknik.com üzerinden veya info@cprteknik.com adresine de mail atarak destek alabiliyor.



CPR, dünyanın en prestijli "franchise" listelerinden biri olan Entrepreneur Franchise 500 tarafından Dünyanın En İyi 24. Franchise Modeli seçildi. 2010'da CPR'ın Amerika'daki şube sayısı 29, Amerika dışındaki şube sayısı 4 iken; 2019'da Amerika'daki şube sayısı 492'ye, Amerika dışındaki şube sayısı ise 73'e yükseldi. Ayrıntılı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Potansiyel franchise yöneticileri için paha biçilemez bir kaynak olarak tanınan Franchise 500, CPR'ı büyüme, finansal güç ve istikrar, marka gücü gibi alanlarda gösterdiği performansı sonucunda dünyanın en iyi 48. franchise şirketi seçti. Bu rapora da buradan ulaşabilirsiniz.