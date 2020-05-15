CD'ye dosya ve veri nasıl yazdırılır? Ücretsiz en iyi cd yazma programı önerisi

CD'ye dosya aktarabilmek için ücretsiz olarak tercih edebileceğiniz açık kaynak kodlu olan programlar vardır.

CD'ye Dosya ve Veri Nasıl Yazdırılır?

CD'ye veri aktarımı yapmak oldukça kolaydır. Öncelikle CD soketine boş bir CD yazıp bilgisayarın bu sürücüyü okuması için 5 saniye bekliyoruz. Önümüze CD'nin boş sayfası açılacak. Eğer bu boş sayfa otomatik olarak açılmazsa, bilgisayar seçeneğine tıklıyoruz. Ardından buradan CD sürücüsüne tıklıyoruz.

Aktarmak istediğimiz dosyaları sürükleyerek bu dosyanın içine bırakıyoruz. Dilerseniz tek tek seçerek de veri aktarma işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra verileri aktardığımızda bu verileri eklemek için ve tamamen yazdırmak için verileri yaz seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde dosyaya verilerimiz aktarılıyor.

Bunlarla uğraşmayarak da hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabilmek için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz programlar yer almaktadır. Dilerseniz bu ücretsiz ve açık kaynaklı olan programları da kullanarak CD'ye veri aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Cd Yazma Programı Önerisi Nedir?

1) CDBurner XP

Windows işletim sistemleri için üretilen bir CD'ye veri aktarma programı olan CDburner programı açık kaynak kodlu bir programdır. CDburner programı ile birlikte Blu-ray dahil her türlü CD'ye veri aktarımı yapabilirsiniz. Pek çok dil desteğini aynı anda destekleyen program olan CDburner programı oldukça hızlı veri aktarımı sağlamaktadır. CDburner XP programı ile birlikte bütün bu işlemleri en iyi şekilde halledebilmek mümkün.

2) ImgBurn

Özellikle iso uzantılı dosyaları CD'ye aktarmaya yarayan bu program ücretsiz ve açık kaynak kodludur. IMGburn programı büyük küçük fark etmeksizin her türlü veri aktarımı yapabilirsiniz. Program kullanıcılara bu konuda pek çok seçenek sunuyor. Sade bir arayüzü olan bu program ile bütün işlemlerinizi halledebilirsiniz.

3) AnyBurn

CD'ye veri aktarma denilince akla ilk gelen ücretsiz yazılımlardan olan Anyburn programı Blu-ray veri aktarımını hızlı bir şekilde yapmaktadır. Program belirli periyotlar eşliğinde güncelleme almaktadır. Dolayısıyla programdaki bu güncellemeler kullanıcıya büyük iyileştirmeler sağlamaktadır. Anyburn programı oldukça düşük hafızaya sahip olan bilgisayarları yavaşlatmayan bir programdır. Ayrıca herhangi bir virüs veya kötü yazılım içermemektedir.

4) DVD Flick ​​​​​​​

Adından da anlaşılacağı üzere DVD ve CD aktarmaya yarayan bu program çok fonksiyonlu bir programdır. Hangi formatta olduğu fark etmeksizin her türlü dosyayı CD ve DVD'ye aktarmaya yarayan bu program çok kaliteli bir programdır.