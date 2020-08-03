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Teknoloji
Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:56,Son Güncelleme:

CCleaner uygulamasını indirmeden önce iki kez düşünün!

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
CCleaner uygulamasını indirmeden önce iki kez düşünün!
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Kullanıcıların bilgisayarlarında temizlik yapan ve performans artışı sağlayan CCleaner, son günlerde yaşattığı sıkıntılarla kullanıcıların kafasını iyiden iyiye karıştırdı. Son olarak Microsoft'un kara listeye aldığı uygulamanın Firefox eklentilerini de kafasına göre sildiğinin ortaya çıkması bardağı taşıran son damla oldu.

Bilgisayarı temizleme, hızlandırma ve optimize etme görevini üstlenen CCleaner, son zamanlarda kullanıcılara zor zamanlar yaşatıyor. Microsoft'un ücretsiz güvenlik uygulaması Windows Defender'ın zararlı yazılımlar listesine aldığı uygulama, son olarak da Mozilla Firefox tarayıcısını kullananların başını ağrıttı.

CCleaner uygulamasını kullanarak bilgisayarını optimize etmeye çalışanlar, Firefox eklentilerinin yerinde yeller estiğini fark etti. Firefox'un eklentiler sayesinde kullanıcıların pek çok ihtiyacını karşıladığı düşünüldüğünde CCleaner'ın neden olduğu teknik hatanın boyutu da ortaya çıkıyor.

CCleaner'la ilgili sık sık bu gibi hatalar ortaya çıkıyor. Kesin çözüm ise bu uygulamayı bilgisayardan tamamen silmek. Siz farkında olmadan özel dosyalarınızın bu uygulama tarafından silinmesini istemiyorsanız işinizi şansa bırakmayın.

Facebook'ta paylaştıklarınızı kimler görsün istersiniz ?Facebook'ta yapacağınız basit bir ayarla bundan sonra paylaşacağınız her şeyin Arkadaşlar'ınıza mı yoksa Herkes'e mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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