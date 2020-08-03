CCleaner uygulamasını indirmeden önce iki kez düşünün!

Bilgisayarı temizleme, hızlandırma ve optimize etme görevini üstlenen CCleaner, son zamanlarda kullanıcılara zor zamanlar yaşatıyor. Microsoft'un ücretsiz güvenlik uygulaması Windows Defender'ın zararlı yazılımlar listesine aldığı uygulama, son olarak da Mozilla Firefox tarayıcısını kullananların başını ağrıttı.

CCleaner uygulamasını kullanarak bilgisayarını optimize etmeye çalışanlar, Firefox eklentilerinin yerinde yeller estiğini fark etti. Firefox'un eklentiler sayesinde kullanıcıların pek çok ihtiyacını karşıladığı düşünüldüğünde CCleaner'ın neden olduğu teknik hatanın boyutu da ortaya çıkıyor.

CCleaner'la ilgili sık sık bu gibi hatalar ortaya çıkıyor. Kesin çözüm ise bu uygulamayı bilgisayardan tamamen silmek. Siz farkında olmadan özel dosyalarınızın bu uygulama tarafından silinmesini istemiyorsanız işinizi şansa bırakmayın.



