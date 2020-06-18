Casper'ın yeni 'mini' bilgisayarı satışa çıktı

İşletmeler için geliştirilen Casper Nirvana M200 Mini bilgisayar, 5.5 cm yüksekliği, 20 cm uzunluk ve 1 kg hafifliği ile stant üzerinde ve monitör arkasında olmak üzere iki farklı kullanım sağlıyor. Özellikle minimal ofislere sahip iş yerlerinde alandan tasarruf edilmesini sağlayan Nirvana M200, kutu içerisinde opsiyonlu bulunan VESA aparatı sayesinde monitör arkasına takılabilirken, stant aparatları ile dikey kullanım imkânı veriyor.

Çoklu işlem ihtiyaçları için güçlü performans sunan yeni Casper Nirvana M200 masaüstü bilgisayar, Intel 9. Nesil Intel Core serisi ve 65Watt TDP destekli işlemcilerle geliyor. 35Watt TDP destekli işlemcilere göre %18 performans artışı sunan M200, güncel chipset donanımlarını kullanıyor.



Yüksek ısı iletim destekli alüminyum ve bakır alaşımından oluşan işlemci soğutma fanı sayesinde uzun saatler performanslı kullanım sağlayan M200 mini bilgisayar ile, BIOS üzerinden RPM değerini kontrol edilerek çalışma sıklığına göre soğutma performansı iş yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Sahip olduğu 2 RAM slotu sayesinde maksimum 32GB RAM desteği sunabilen M200'de bulunan DDR4 teknolojisi, bir önceki nesil teknolojiye göre 1.5 kat daha hızlı ve %20 daha yüksek enerji verimliliğine sahip.

Casper Nirvana M200 Teknik Özellikleri:

Boyut: 20x20x5.5 cm

İşlemci: Intel 9. Ve 10. Nesil İşlemciler

Ana Kart: H310 ve H410 Thin Mini ITX

RAM: 32 GB’a kadar

Soğutma Sistemi: Alüminyum ve bakır alaşımlı özel 4200RPM işlemci fanı

Depolama: 1x M2 Slot - 1x 2.5” Disk Yuvası (960 GB’a kadar SSD kullanımı)

Bağlantı Seçenekleri: 10/100/1000 Gigabit Ethernet / Intel® 3168AC Wifi (Opsiyonel)

Tasarım: Siyah Mat Kurumsal Tasarım



