Casper, yeni Nirvana C350 notebook’u tanıttı

Casper Nirvana C350, yeni işlemcisi, konfigüre edilebilen yüksek depolama alanı, hafifliği ve ince çerçevesi ile gelen yeni bir dizüstü bilgisayar... Intel’in günlük kullanımlar için sunduğu işlemci ailesinin hem Celeron-Pentium hem de Intel Core i3 serisini de barındıran cihaz; bir önceki nesillere göre daha yüksek performans sağlayan işlemcisi ile geliyor. 2&4 çekirdek, 14nm, 3.10 Ghz seri çekim frekansı özelliklerine sahip Nirvana C350; hem ofis hem de günlük kullanım için uygun bir ürün.

9mm inceliğindeki ekran çerçevesiyle genişleyen görüş açısı ve 14” boyutlu ekran görüntüsüyle Casper Nirvana C350, Anti-Glare özelliğine sahip yansımasız ekranı ile de net bir görüntü sağlar. Anti-Glare teknolojisi, ekrana düşen ışıkları absorbe ederek ekranda oluşacak görüntü kaybını engellerken aynı zaman da TN ekran yapısı sayesinde de görüntülerin çevreden net bir şekilde görülmemesini, böylece ofis dışında dahi güvenli kullanım imkânı sunar.



C350, 1,3 kg hafifliğe, 19,9 mm inceliğe sahiptir. SSD opsiyonu ile gelen Casper Nirvana C350, özel tasarlanan klavyesi ve makas mekanizması sayesinde tuş basım ömrünü uzatırken, tuş sesinin çıkmasını önlerken kavisli yapısı da bulunuyor.

4 GB sistem belleğine sahip Casper Nirvana C350 mini HDMI, 2 USB girişi ve 1 SD kartı ile geliyor.