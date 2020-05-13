Casper, yeni Excalibur serisini satışa çıkarıyor
Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Casper, yeni Excalibur oyun bilgisayarı serisini satışa sunmaya hazırlanıyor. Excalibur G780 ve G900 modelleri, bu ay içinde tüketicilerle buluşacak.
Casper'ın Excalibur laptop serisi bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Yeni modellerin özellikleri açıklanan Excalibur serisi ürünleri ön sipariş ile alınabiliyor. Ekran teknolojilerinde önemli özelliklerinden bir olan 240Hz Excalibur G900’de de yer alıyor. 4.7mm ince çerçevesi, 15.6” 330 NIT Full HD ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi ile gelen cihaz, metal tasarımı, NVM SSD, NVIDIA GeFORCE ekran kartları ve 65.026 renk seçenekli RGB klavyesiyle de öne çıkıyor.
Gelelim Excalibur G780'e... 17” 300 NIT ve 144Hz ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi, RGB Klavyesi, 8mm’lik ince çerçevesi, en güncel NVIDIA RTX ekran kartları ile gelen cihaz, kullanıcılara yüksek ekran deneyimi ve performans sunduğu iddiasında.
Excalibur G900 Teknik Özellikleri:
İşlemci: 10. Nesil Intel Core i7, 6 çekirdek
Grafik: NVDIA GeForce RTX
Ekran: 15,6” FHD IPS, 240 Hz ve 244 Hz, 4 ms, 300 Nit, 178 derece geniş açı
Klavye: 3 farklı bölgeye ayrılmış RGB Klavye
Bellek: MAX 2933 MHz
Kamera: 1 MP HD, 720P kamera
Ölçü: 361 x 246 x 21.4 mm & 24.4 mm
Ağırlık: 2.1 kg – 2.4 kg
Hoparlör: Dolby Digital Ses Sistemi / 2x2W Stereo Hoparlör
Excalibur G780 Teknik Özellikleri:
İşlemci: 10. Nesil Intel Core i5, i7 / 4 - 6 çekirdek
Grafik: NVDIA GeForce RTX - GTX
Ekran: 16.6” FHD IPS, 144 Hz, 3 ms, 300 Nit, 178 derece geniş açı
Klavye: 3 farklı bölgeye ayrılmış RGB Klavye
Bellek: MAX 2933 MHz
Kamera: 1 MP HD, 720P kamera
Ölçü: 385 x 261 x 25,95 mm
Ağırlık: 2.5 kg
Hoparlör: Dolby Digital Ses Sistemi / 2x2W Stereo Hoparlör
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