Casper, yeni Excalibur serisini satışa çıkarıyor

Casper'ın Excalibur laptop serisi bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Yeni modellerin özellikleri açıklanan Excalibur serisi ürünleri ön sipariş ile alınabiliyor. Ekran teknolojilerinde önemli özelliklerinden bir olan 240Hz Excalibur G900’de de yer alıyor. 4.7mm ince çerçevesi, 15.6” 330 NIT Full HD ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi ile gelen cihaz, metal tasarımı, NVM SSD, NVIDIA GeFORCE ekran kartları ve 65.026 renk seçenekli RGB klavyesiyle de öne çıkıyor.

Gelelim Excalibur G780'e... 17” 300 NIT ve 144Hz ekranı, Intel 10. Nesil Core işlemcisi, RGB Klavyesi, 8mm’lik ince çerçevesi, en güncel NVIDIA RTX ekran kartları ile gelen cihaz, kullanıcılara yüksek ekran deneyimi ve performans sunduğu iddiasında.

Excalibur G900 Teknik Özellikleri:

İşlemci: 10. Nesil Intel Core i7, 6 çekirdek

Grafik: NVDIA GeForce RTX

Ekran: 15,6” FHD IPS, 240 Hz ve 244 Hz, 4 ms, 300 Nit, 178 derece geniş açı

Klavye: 3 farklı bölgeye ayrılmış RGB Klavye

Bellek: MAX 2933 MHz

Kamera: 1 MP HD, 720P kamera

Ölçü: 361 x 246 x 21.4 mm & 24.4 mm

Ağırlık: 2.1 kg – 2.4 kg

Hoparlör: Dolby Digital Ses Sistemi / 2x2W Stereo Hoparlör

Excalibur G780 Teknik Özellikleri:

İşlemci: 10. Nesil Intel Core i5, i7 / 4 - 6 çekirdek

Grafik: NVDIA GeForce RTX - GTX

Ekran: 16.6” FHD IPS, 144 Hz, 3 ms, 300 Nit, 178 derece geniş açı

Klavye: 3 farklı bölgeye ayrılmış RGB Klavye

Bellek: MAX 2933 MHz

Kamera: 1 MP HD, 720P kamera

Ölçü: 385 x 261 x 25,95 mm

Ağırlık: 2.5 kg

Hoparlör: Dolby Digital Ses Sistemi / 2x2W Stereo Hoparlör



