Casper Via X20 model yeni telefon tanıtıldı: İşte özellikleri

Casper, yeni akıllı telefonu Via X20'nin duyurusunu yaptı. 6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, büyük bir ekran kullanıyor. Full HD+ çözünürlüğü sunan ürün, 400 nit parlaklık seviyesine ulaşırken, işlemci tarafında ise MediaTek'in 8 çekirdekli Helio P70 yongasından gücünü alıyor.

Mali-G72 ekran yongasını kullanan Via X20, 128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM sunuyor. Ancak microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 512 GB daha artırabilmek mümkün.

Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çeken ürünün ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alıyor. Ön yüzde ise 25 MP selfie kamera konumlandırılmış.

WiFi 5 ağ teknolojisini destekleyen ve kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkan cihaz, 4510 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.

Cihazın fiyatı ise 3699 TL olarak belirlendi.



