MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCasper VIA S38 Plus satışa çıkıyor: İşte özellikleri
GeriTeknoloji Casper VIA S38 Plus satışa çıkıyor: İşte özellikleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Casper VIA S38 Plus satışa çıkıyor: İşte özellikleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Casper VIA S38 Plus satışa çıkıyor: İşte özellikleri
Abone Olgoogle-news

Mayıs ayının son haftasında tüketicilerle buluşacak Casper'ın yeni tableti VIA S38 Plus yeni yazılım ve işlemci hızı ile kullanıcılara sunuluyor.

9 mm inceliği, 315 gr hafifliği ve kauçuk dokunuşu ile ergonomik tasarım sunan Casper VIA S38 Plus Tablet, rahat bir kullanım sağlıyor. 4300 mah pil gücü ile 7 saat video çekme kapasitesine sahip S38, uzun pil ömrü ile de dışarda şarj etme ihtiyacını azaltıyor. S38 Plus, 8” ekran boyutu, IPS ekran teknolojisi ve HD çözünürlüğü ile geliyor.

Casper VIA S38 Plus’ın sahip olduğu önemli özelliklerden biri olan 400 nit ekran parlaklığı; ofis dışı çalışanlar için güneş altında  da ekranın görünebilmesini sağlıyor.

Casper VIA S38 Plus; aynı ekranda birde fazla uygulama açık iken bile hızlı kullanım sağlayan 3G Ram’i, enerji tasarrufu yapan LP DDR3 teknolojisi, 8 bin müzik dosyası ya da 62 adet film depolanan 32GB dahili hafızası ile işlem gücü ile dikkat çekiyor. 4 çekirdek işlemcisi, 1.3gHz’e ulaşan hızı ile de yüksek performans gerektiren oyunların oynanmasını sağlıyor.

Casper VIA S38 Plus satışa çıkıyor: İşte özellikleri

Bluetooth 4.1 ile kesintisiz bağlantı sunan S38 Plus ile, akıllı saatiniz veya nabız ölçerinizden hızlı veri alabilir ve gönderebilirsiniz. 5MP arka kamerası ile sevdiklerinizle anılarınızı yakalarken, 2MP ön kamerası ile selfie çekme imkânı sunan S38 Plus, çift kamera ile kullanıcılara daha canlı fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

CASPER VIA S38 PLUS ÖZELLİKLERi: 

Ekran: 8 inç, 800x1280 çözünürlüklü, IPS, 16.7M renk,

Ekran parlaklığı: 400 NIT

İşlemci: MTK MT8163 1.3 Ghz 4 çekirdekli /

Grafik işlemci: ARM Mali-T720

Hafıza: 32GB Dahili Hafıza / 3GB RAM LPDDR3 1066MHz

Artırılabilir hafıza: 32 GB

Kamera MP: Arka: 5.0 MP Ön: 2.0 MP

Wi-fi: 802.11 b/g/n

İşletim sistemi: Android 9.0

Batarya: 4.300 mAh

Ağırlık: 315 gr.

Boyut: 208.9*124.4*9.0 mm

Renk seçenekleri: Mavi , Rubber finish tasarım

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle