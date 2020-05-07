Casper VIA S38 Plus satışa çıkıyor: İşte özellikleri

9 mm inceliği, 315 gr hafifliği ve kauçuk dokunuşu ile ergonomik tasarım sunan Casper VIA S38 Plus Tablet, rahat bir kullanım sağlıyor. 4300 mah pil gücü ile 7 saat video çekme kapasitesine sahip S38, uzun pil ömrü ile de dışarda şarj etme ihtiyacını azaltıyor. S38 Plus, 8” ekran boyutu, IPS ekran teknolojisi ve HD çözünürlüğü ile geliyor.

Casper VIA S38 Plus’ın sahip olduğu önemli özelliklerden biri olan 400 nit ekran parlaklığı; ofis dışı çalışanlar için güneş altında da ekranın görünebilmesini sağlıyor.

Casper VIA S38 Plus; aynı ekranda birde fazla uygulama açık iken bile hızlı kullanım sağlayan 3G Ram’i, enerji tasarrufu yapan LP DDR3 teknolojisi, 8 bin müzik dosyası ya da 62 adet film depolanan 32GB dahili hafızası ile işlem gücü ile dikkat çekiyor. 4 çekirdek işlemcisi, 1.3gHz’e ulaşan hızı ile de yüksek performans gerektiren oyunların oynanmasını sağlıyor.





Bluetooth 4.1 ile kesintisiz bağlantı sunan S38 Plus ile, akıllı saatiniz veya nabız ölçerinizden hızlı veri alabilir ve gönderebilirsiniz. 5MP arka kamerası ile sevdiklerinizle anılarınızı yakalarken, 2MP ön kamerası ile selfie çekme imkânı sunan S38 Plus, çift kamera ile kullanıcılara daha canlı fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

CASPER VIA S38 PLUS ÖZELLİKLERi:

Ekran: 8 inç, 800x1280 çözünürlüklü, IPS, 16.7M renk,

Ekran parlaklığı: 400 NIT

İşlemci: MTK MT8163 1.3 Ghz 4 çekirdekli /

Grafik işlemci: ARM Mali-T720

Hafıza: 32GB Dahili Hafıza / 3GB RAM LPDDR3 1066MHz

Artırılabilir hafıza: 32 GB

Kamera MP: Arka: 5.0 MP Ön: 2.0 MP

Wi-fi: 802.11 b/g/n

İşletim sistemi: Android 9.0

Batarya: 4.300 mAh

Ağırlık: 315 gr.

Boyut: 208.9*124.4*9.0 mm

Renk seçenekleri: Mavi , Rubber finish tasarım