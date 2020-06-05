Casper Nirvana X400 satışa sunuldu: İşte özellikleri

Casper Nirvana X400, ince çerçeve ve tasarımı, inceliği, 14” ve 180 derece açılabilen ekranı ile dikkat çeken bir ürün. Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10.nesil CometLake-U işlemcilerin kullanıldığı Casper Nirvana X400, 4.2GHz hızında ki Core i5 veya 4.9GHz hızında ki Core i7 işlemci seçenekleri ile kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre %20 daha fazla performans imkanı ile teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.

Dünyanın en hızlı depolama bileşeni olan M2 ve NVMe SSD versiyonları ile gündelik işlerin süresini en aza indiren Nirvana X400, optimal zaman ve yüksek hız sunuyor. Daha büyük boyutta depolama isteyen kullanıcılara 2TB SSD opsiyonu sunan X400, kullanıcılara birden fazla seçenekte konfigürasyon imkanı sunuyor.

Kurumsal çözümlerin ve uzaktan çalışma sistemine uyumun öneminin arttığı günümüzde Casper Nirvana X400, 1.29 kg hafifliği ve 18.9mm inceliği ile öne çıkarken, metalik tasarımını da unutmamak gerekiyor. Ürün, 10 saate varan batarya ömrü sunuyor.

Özel alüminyum alaşımından yapılan menteşe yapısı sayesinde 180 derece açılabilen bir ekran sunan Nirvana X400'ün 14” boyutundaki Anti-Glare yapısı, 250NIT parlaklık ve 1920X1080 FHD IPS ekranı ile dikkat çekiyor.

Kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan aynı hızda ve verimde çalışabilmek için Intel’in 9462AC kablosuz bağlantı modülünü kullanan Nirvana X400, maksimum 433Mpbs hız sunuyor.



