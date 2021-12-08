Casper Excalibur G911 incelemesi

Metal bir tasarıma sahip ve bununla birlikte ince ve zarif bir tasarımla dikkat çeken G911, sadece 2.5 kg ağırlığında. Bu cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 8 çekirdekli Intel Core i9 11980HK işlemciden gücünü alıyor olması. Yani bu cihaz oldukça güçlü bir işlem gücüne sahip ve her kullanım senaryosunda, hızıyla kullananları şaşırtacak düzeyde. Şunu da belirtmek istiyorum: Excalibur G911’de 11. Nesil i9 modellerinin standart olanı değil, özel HK modeli ile geldiğinden aynı zamanda over-clocking de yapabilmek mümkün.

Nvidia’nın RTX3080 16GB ekran kartıyla birlikte gelen G911, bu güçlü işlemci ile birleştiğinde en zorlu oyun ve uygulamaların üstesinden büyük bir başarıyla geliyor.



Excalibur G911, ekranında en yeni teknolojileri kullanıyor. Öncelikle dev bir ekranımız var. 16 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bile bu cihazı Türkiye pazarında özel bir konuma getiriyor, çünkü benzer ekran boyutlu modellere rastlamak pek mümkün değil. 2560x1600 piksel çözünürlük sunan bu ekran, QHD modellere kıyasla daha geniş ve yüksek piksel sağlıyor ve 2.5K çözünürlük elde edilmiş oluyor.

G911, aynı zamanda 165 Hz ekran yenileme hızına sahip. Yani oldukça akıcı bir ekran deneyiminden söz ediyoruz. Bu seviyede bir cihaz, tüm oyuncuların ihtiyacını ve hatta daha fazlasını karşılaşacak seviyede FPS değerlerine ulaşıyor.



sRGB ile birlikte 500 NIT ekran parlaklık seviyesine ulaşabilen G911, hemen her ışık koşulunda ekranı görülür kılıyor ve oyunlarda çok daha gerçekçi görüntüleri ekranımıza getiriyor. Oyun oynarken ya da mimar, tasarımcı veya grafikerler dahil profesyonellerin kullandığı uygulamalar söz konusu olduğunda oldukça iyi bir performans gösteriyor. Bu özel ekran sayesinde siyahı gerçek siyah, beyazı da gerçek beyaz olarak görüyoruz. Ultra canlı ve doğru renkler karşımıza geliyor.

Cihaz, her noktasıyla en üst seviye bir model. Çift bellek desteği ile gelen Excalibur G911, ikişer 3200 MHz 32 GB RAM’le yani 64 GB RAM’le geliyor. En yeni ve hızlı SSD’leri de destekleyen G911, ses tarafında da beklentileri karşılıyor. Dolby Digital Ses sistemi sayesinde kaliteli, berrak ses ve müzik keyfi elinizin altında olacak. Oyun oynarken ya da film izlerken bu kalitenin farkına varmamak mümkün değil.

Peki böylesine güçlü bir cihaz kendini nasıl soğutuyor? Oyuncuların en büyük kabuslarından biri kendini iyi soğutamayan bilgisayarlar. Onca parayı veriyorsunuz ama hava sirkülasyonunu gerektiği gibi yapamadığı gibi, fanlar da sıcağı bastırmada çaresiz kalıyor. Bu da performans kaybı anlamına geliyor ki o cihazdan pek de hayır gelmiyor. G911 ise böyle bir problemle sizi yüzleştirmiyor. Bunu da Akıllı turbo termal fanlar sayesinde başarıyor. G911, içerisinde oldukça yüksek performanslı bir işlemci ve ekran kartı barındırmasına rağmen aşırı ısınma gibi bir sorun yaşamıyoruz. Soğuk hava sirkülasyonu çok hızlı bir şekilde ve en önemlisi tam zamanında yapılıyor. Böylece oyunlarda takılmalar olmuyor, cihaz kendi kendine kapanıp sizi yarı yolda bırakmıyor.



Casper ’ın ayrıca ücretsiz ömür boyu fan bakımı desteği verdiğini de hatırlatalım.

Portlar bakımından da hayli zengin bir seçenek sunan ve son teknolojileri kullanan Excalibur G911, Thunderbolt 4 portu ile dikkat çekiyor. Böylece 4K harici monitöre kalite kaybı olmadan aktarım yapabiliyorsunuz.

Her ne kadar güçlü bir işlemci ve ekran kartınız da olsa, internet üzerinden oyun oynarken ya da işlerinizi hallederken internet bağlantısının en kalitelisini, en hızlısına ihtiyacınız olacak. Ve evet… Casper bunu da düşünmüş. G911’de bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçteki internete bağlanmayı sağlayan KILLER AX1675 Wireless modemi kullanarak çok önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş.



Biz bunu optimize de edebiliyoruz. İstersek az önce söylediğim gibi cihazın bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçtekine bağlanmasını sağlayabiliyoruz. Bunun dışında kablolu internete bağlı olmanıza rağmen daha hızlı bir Wireless ağı varsa cihaz bu ağa hızlıca bağlanır. Bir başka önemli nokta ise oyun sırasında performansınızın/internet hızınızın düşmemesi için arka planda çalışan uygulamaların inaktif moda alınması. Özetle G911, bağlantıyı en hızlı ve uygun şekilde kullanmanız için size ayak uydurmayı başarıyor.

Biraz da G911’in klavyesinden konuşalım. Bir oyuncuysanız elbette RGB olmazsa olmazımız. 3 bölgeye ayrılmış 65 bini aşkın farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sunan RGB klavyesi ile her zaman kişiselleştirilmiş bir aydınlatma mümkün oluyor.



Bu arada RGB’yi sadece klavyede göreceğinizi sanmayın. Aynı zamanda arka yüzeyde bulunan RGB LED’ler de çevrenizi renklendirirken, odanıza ayrı bir hava katıyor.

Control Center, G911 ile birlikte yüklü olarak geliyor. Bu araç üzerinden sistem kaynaklarının nasıl kullanıldığını görebilir; ofis, oyun ve yüksek performans seçenekleri sayesinde o an yapmakta olduğunuz işe göre cihazınızı optimize edebilirsiniz. Aynı zamanda aydınlatma ayarlarına da yine Control Center üzerinden ulaşabilirsiniz.

230W güce sahip adaptörü de gözünüzü korkutmasın. Beklenenin aksine bu seviyedeki bir ürüne göre daha hafif ve taşınabilir boyutlarda…



Videonun başında da belirttiğim gibi bu cihaz tüm bunları yapabilmesine karşın oldukça ince hafif bir dizüstü bilgisayar. En iyi ekran kartı, en iyi işlemci ve saydığım tüm özellikleri barındırasına rağmen 60mm boyutlarda değil, sadece 27mm inceliğe sahip. Neredeyse standart oyuncu bilgisayarı inceliklerinde olup kullanıcıya en üst düzey performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak şunu da belirtelim: Kullanıcılar bu cihazda değişiklik yapabilir. Yani ihtiyaçlarına göre bir G911 modeli alabilir. Core i9 yerine Core i7’li işlemci ya da RTX 3080 yerine 3070 ya da 3060’ı da tercih edebilirsiniz.

Sonuç itibariyle Casper, Excalibur G911 ile sınırları fazlasıyla zorlayan bir ürün ortaya çıkarmış. Ekranından işlemcisine, ekran kartından, soğutma sistemine ve bağlantı teknolojilerinden ince tasarımına kadar hemen her nokta düşünülmüş. Excalibur G911, oyuncular için olduğu kadar mimar, mühendis, yazılımcı ve hatta öğrenciler için de müthiş bir bilgisayar olmuş. Şu sıra böylesi bir cihaz arıyorsanız, Excalibur G911’e şans verebilirsiniz.









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