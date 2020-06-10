Casper Excalibur E600 oyun bilgisayarı satışta sunuldu

Casper Excalibur ailesinin yeni oyun kasası olan E600, dahili otomatik hız kontrollü fanlarına ve dahili RGB fanına ek olarak opsiyonel soğutma sistemleri ile ısınma sorunu olmaksızın çalışıyor. En yoğun programları aynı anda çalıştırıp, güncel ve zorlu tüm oyunları donma olmadan oynama imkanı sunan ayrıca mimarlık ofisleri ve tasarım ofisleri için çözüm olan Excalibur E600, yüzlerce konfigürasyon seçeneği arasından size uygun içeriklerle masaüstü bilgisayarınızı oluşturmanızı mümkün kılıyor.

E600, 2 adet RTX2080Ti GDDR6 Ekran Kartı ile konfigüre edilmiş İ9 Overclock işlemci ile SLI sistem seçeneği ile geliyor. Anakart, Güç Kaynağı, Solid State Drive, Harddisk, Ekran Kartı gibi bileşenlerinin kullanıldığı E600, 3733MHz DDR4 RGB HyperX RAM’a sahip, yeni NVIDIA Geforce RTX SUPER versiyon ekran kartları ile dikkat çekiyor.

Quadro RTX serisi ekran kartlarının kullanılabildiği konfigüsaryonlarda, yeni nesil iş akışlarını güçlendirmek için ışın izlemeyi, derin öğrenmeyi ve gelişmiş gölgelemeyi birleştiriyor. Excalibur E600’ün sistemi üzerinde tüm RTX serisi ekran kartları da kullanılabiliyor.



Yakın zamanda Excalibur 10.Nesil E600 masaüstü bilgisayar ürün ailesi içerisinde yer alacak “Açık Devre Sıvı Soğutma Sistem” RGB tasarıma ve dayanıklı ham maddeden yapılmış pompa tasarımına sahip olacak.

Excalibur E600 İşlemci Soğutma Sistemi olarak; işlemci performansı için ile aynı marka LGA 1151 Fan, LGA2066 soket yapılı hava soğutma sistemi ve kapalı devre sıvı soğutma sistemi olmak üzere üç farklı çeşit sunuyor. Excalibur E600’de ayrıca, 1 x 12cm RGB Kasa Fan ve 2 x 12cm otomatik hız kontrollü siyah kasa fanı olmak üzere olarak 3 adet sistem fanı bulunuyor.

Casper Excalibur E600, 1200 Watt 80+ Platinum / 850 Watt 80+ Gold / 700 Watt 80+ Bronz / 500 Watt 85+ güç kaynakları opsiyonları ile kullanıcılar farklı opsiyonlar da sunuyor.