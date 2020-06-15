Casper Excalibur bilgisayarlar Xbox Game Pass üyeliğiyle geliyor

Casper Excalibur bilgisayarları; en son güncel Windows 10 işletim sistemi sürümü üzerinde kullanılabilen, 100’den fazla oyuna aylık üyelik ile sınırsız erişim sağlanan online oyun mağazası olan Xbox Game Pass’i 1 ay boyunca kullanma imkanı sunuyor.

Excalibur ürünleri; Intel 10.Nesil işlemcileri, yeni ekran kartı seçenekleri ve RGB klavyeleri ile dikkat çekiyor. Ekran teknolojileri alanında öne çıkan 144 Hz/240Hz ekran ve yenilenme hızı seçenekleri ile de yenilenen Excalibur ailesi, bu Game Pass üyeliği sayesinde ilk kez yayımlanacak olan oyunlardan oluşan geniş bir kütüphaneyi oyunculara sunmayı hedefliyor.

31 Aralık 2020’ye kadar faydalanabileceğiniz Xbox Game Pass üyeliği, casper.com.tr web sitesi üzerinden Windows 10 yüklü tüm Casper Excalibur Bilgisayar modelleri için geçerli.