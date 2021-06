CarrefourSA ve PackUpp’tan market teslimatında iş birliği

Hayata geçirilen yenilikçi iş modeliyle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Mersin, Muğla ve Tekirdağ illerinin yanı sıra en yoğun 10’dan fazla tatil beldesinde PackUpp, CarrefourSA’ya özel çalışan saha teslimat ekibiyle hizmet veriyor. Online market siparişleriyle birlikte WhatsApp uygulaması üzerinden alınan market siparişlerinin yanı sıra Lezzet Arası siparişleri ile Hızlı Gelsin talebini de hızlı ve güvenli bir şekilde tüketicilere ulaştırıyor.

PackUpp CEO’su Semih Emre Özcan, sahip oldukları yerli ve güçlü yazılım sayesinde hizmet alanlarını müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda her an genişletebileceklerini dile getirdi. Özcan “PackUpp olarak hizmet verdiğimiz illerde müşterilerimizin e-ticaret ve online alışveriş siparişlerini en kısa sürede teslim almaları için yeni yatırımlara imza atıyoruz. Pandemiyle birlikte online market ve gıda alışverişlerindeki artış, kaliteli teslimat hizmetine olan talebi her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda yüzde 100 yerli yazılımımız, tüm teslimat süreçlerinde sahip olduğumuz uçtan uca dijital altyapımız, eğitimli ve alanında uzman saha ekibimiz ile Türkiye’nin en büyük perakende markalarından biri olan CarrefourSA’ya hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Pandemi döneminde hızlı bir şekilde artan sipariş talepleri doğrultusunda başlayan iş birliğimiz çerçevesinde CarrefourSA’nın online market siparişi teslimatından WhatsApp ve telefonla arama üzerinden alınan sipariş teslimatlarına, Lezzet Arası siparişlerinden 40 dakikada teslim yapılan Hızlı Gelsin talebine kadar birçok konuda CarrefourSA’ya özel saha ekibimizle hizmet veriyoruz” diyen Özcan; “Dijital iletişim sağladığımız tüm saha operasyonlarımızla kullanıcılarımıza “Haritadan Canlı İzleme” ve “Teslimat Sonrası Puanlama ve Yorum Yapma” özelikleriyle paketin teslimatında yüzde 100 şeffaflık ve başarı sağlıyoruz. Şu anda İstanbul ile birlikte 21 farklı şehir ve tatil beldesinde CarrefourSA operasyonumuz başarılı bir şekilde devam ediyor. CarrefourSA ile ek sipariş ve slotlu çalışma modellerinde hızlı bir adaptasyon sürecinin ardından tüm online süreci tek yazılım ve lojistik ekibiyle yönetebilir hale geldik. Bu süreçte sistemimize kuryelerimizin GPS ile takibi gibi bir uygulamayı da adapte ettik. Teslimat sürecinin tüm aşamalarını dijitalleştirirken hedefimiz iş birliğimizi Türkiye genelinde daha da genişletmek, CarrefourSA ürünlerini müşterilerine güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaştırmak” şeklinde değerlendirmede bulundu.