Çarpı İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Çarpma İşareti Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Klavye üzerinde matematik terimlerinden biri olan çarpma işaretini yapmak için bir takım tuş kombinasyonlarını kullanmak gerekmektedir. Çarpı işareti klavye üzerinde direkt olarak bulunmaz. Bu nedenle iki ya da daha fazla tuş takımı kullanılarak bu işaretin yapılması mümkündür.

Çarpı İşareti Nasıl Yapılır?

Klavye üzerinde çarpı işareti bulunmaz. Bu sebeple de işaretin klavye tuşları kullanılarak yapılması gerekmektedir. Çarpı işaretinin yapılabilmesi için alt + 232 sayılarının kullanılması gerekmektedir. Ancak bu kombinasyonun yapılabilmesi için klavyede rakam tuş takımının olması gerekmektedir. Çarpı işareti yapılırken alt tuşuna basılı tutulurken sırası ile 2-3-2 sayılarına sırası ile basılması gerekir. Çarpım işareti bu şekilde yapılabilmektedir.

Farklı tuş kombinasyonları ile de çarpım işaretini yapmak mümkündür. Bunun için alt + 0215 tuşları kullanılmaktadır. Alt tuşuna basılı tutulurken 0-2-1-5 rakamlarına sırası ile basılması gerekmektedir. Çarpım işaretini yapabilmek için klavye üzerinden iki farklı kombinasyon kullanılabilmektedir.

Bilgisayar Klavyesi ile Çarpma İşareti Yapımı ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Çarpım işaretini yapmak için farklı bir yöntem daha bulunmaktadır. Bunun için çarpım işaretinin üzerine gelinir ve bu simge seçilir. Ardından ctrl + c kombinasyonuna aynı anda basılır. Kopyalama yapmak istediğiniz her alanda bu kombinasyon kullanılabilmektedir. Çarpım işaretinin kullanılacağı yere gelinerek ctrl + v tuşlarına basılır. Bu kopyala komutunun kısaltılmış halidir. Böylece çarpım işareti kolay bir şekilde yapılmış olur. Bunun yanında mouse ile sağ tuşa tıklanır kopyala denir ve sonra mouse sağ tuşa tıklanıp yapıştır komutuna tıklanır. Bu şekilde de işlemi yapmak mümkündür.