Carbon 1 Mark II: Dünyanın ilk karbon fiber telefonu tanıtıldı

Dünyanın ilk karbon fiber telefonunun duyurusu yapıldı. Carbon 1 Mark II adını taşıyan ve karbon fiber gövdesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, Carbon Mobile tarafından geliştirildi. Android işletim sistemi altında çalışan cihaz, karbon fiber gövdeye sahip olması nedeniyle sadece 125 gram ağırlığında. Yani oldukça hafif bir telefondan söz ediyoruz. 6.3 mm kalınlığa sahip olan cihaz, 6.01 inç'lik AMOLED ekran kullanıyor.



Corning Gorilla Glass 6 cam teknolojisi sayesinde ekranı hayli dayanıklı bir yapıda olan Carbon 1 Mark II, MediaTek Helio P90 işlemciden gücünü alıyor. RAM kapasitesi açıklanmayan cihazda 128 GB depolama hafızası bulunuyor. Arka yüzünde çift kamera konumlandırılan telefonun kamera detayları ise paylaşılmadı.



3050 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda USB-Type-C arabirimi desteklenirken, cihazın fiyatı ise hayal kırıklığı yaratıyor: 800 euro...

Karbon tasarımı bir yana bırakacak olursak 800 euroluk fiyat etiketi bu seviyede bir telefon için hayli yüksek ve herkese hitap etmiyor.



Sınırlı sayıda üretilmesi beklenen (İlk etapta 2 bin adet) telefonun Haziran ayında satışa sunulması planlanıyor.



