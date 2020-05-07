Canon'dan yeni nesil fotoğraf makinesi ve lens​

Canon, profesyonel görüntüleme monitörleri ve Cinema EOS Sistem fotoğraf makineleri özelinde yeni aygıt yazılımı güncellemelerini de duyurdu. 2015 yılında piyasaya çıkan ve büyük beğeni toplayan EOS C300 Mark II modeli temel alınarak geliştirilen EOS C300 Mark III,dikkat çeken bir ürün. Haziran ayında satışa sunulacak çok yönlü çoklu kayıt formatına sahip EOS C300 Mark III’te 16 durak dinamik aralığı aşan HDR çıkışını geliştiren yeni bir DGO sensörü bulunuyor. Yapılandırılabilir tasarımı ve 4K Cinema RAW Light veya XF-AVCi'de 120 kare/sn’ye kadar kayıt yapabilme özelliğiyle EOS C300 Mark III fotoğraf makinesi farklı prodüksiyonlar için çok yönlü bir kullanım imkanı sağlıyor.

Üstün özellikleri sayesinde EOS C300 Mark III belgeselden reklama, kurumsal videolardan gösteri çekimlerine kadar çok farklı prodüksiyonlarda kullanılabiliyor. Yeni CN10X25 IAS S lens ile birlikte geliştirilen EOS C300 Mark III bu sayede tüm alanlarda içeriğe yönelik artan sektör taleplerini doğrudan karşılıyor.



Canon EOS C300 Mark III, içerisinde bulunan DGO sensörü sayesinde düşük ışıklı ortamlarda net çekim imkanı sunuyor. DGO sensörünün kullanıldığı ilk model olma unvanını taşıyan EOS C300 Mark III, bu özelliğiyle kullanıcılarına geniş dinamik aralık yakalama imkanı tanıyor. DGO sensörü, Dual Pixel CMOS AF ile uyumlu çalışıyor.

Ergonomik yapısı sayesinde Canon EOS C300 Mark III kullanıcılarına makine gövdesine ekstra bağlantı terminalleri eklemeye imkan veriyor. Bununla birlikte Canon EOS C300 Mark III, makineyi Yetkili Servis Merkezine götürmeye gerek bırakmadan EF, PL ve EF Cinema Lock lens yuvaları arasında değişiklik yapabilme olanağı sağlıyor.

CN10X25 IAS S CINE-SERVO lens, çok yönlü 4K ve 8K çekim kalitesi, güçlü optikleri ve kompakt tasarımıyla geliyor. CN10X25 IAS S CINE-SERVO lens, geniş netleme mesafesi aralığı, yayıncılık ve sinema prodüksiyonları için yapılandırılabilme özelliği, Super 35 mm ve Tam Kare sensörlü fotoğraf makineleriyle olan uyumluluğu sayesinde reklam, gösteri, spor etkinlikleri ve belgeseller gibi pek çok farklı alanda prodüksiyon imkanı sunuyor.

CN10X25 IAS S'nin ergonomik sürücü ünitesi kolaylıkla takıp çıkarılabilir özelliğe sahip. Bu sayede lens çok sayıda yayın ve sinema prodüksiyon ihtiyacını karşılayabiliyor.

Merkezden dış kenarlara kadar net, optik açından "sinematik" görüntüler üreten zum lensi, 25 mm geniş açıdan 250 mm telefotoya kadar çok çeşitli çekim koşullarına uyum sağlayabiliyor. Bu aralık, profesyonellerin uzak mesafelerdeki önemli anların yakın plan çekimlerini yüksek kalitede yakalamasına olanak tanıyor ve 1,5x optik genişletici ile 375 mm’ye aktarabilme imkanı sunuyor. Canon’un yeni lensi Temmuz ayında kullanıcılarıyla buluşacak.

EOS C300 Mark III - Temel Özellikler:

Yeni Super 35 mm 4K CMOS DGO (Çift Gain Çıkışı) sensör

16+ duraklı dinamik aralık

4K 120P yüksek hız desteği

Çoklu dahili kayıt seçeneği:

Kullanıcı tarafından değiştirilebilir lens yuvası (EF, PL veya EF Cinema Lock)

Opsiyonel genişletme modülleri ve elektronik vizör (EVF) ile esnek, modüler tasarım

o 4K Cinema RAW Light 10-bit veya 12-bit

o Super 16 mm Crop, 10-bit veya 12-bit’te 2K RAW

o XF-AVC (MXF) kayıt, 4:2:2 10-bit ALL-I veya LongGOP

o 120P’ye kadar 4K RAW veya XF-AVC kayıt, Super 16 mm kırpma 2K/FHD’de 180P’ye kadar.

CN10X25 IAS S Temel Özellikleri:

4K ve 8K fotoğraf makinesi uyumlu görüntü kalitesi

25 mm geniş açı ve 10x yüksek güçte zum

Dahili 1,5x genişletici

Takılıp çıkartılabilir sürücü ünitesi

Değiştirilebilir EF ve PL yuvası

Daha fazla deneyim için lens-fotoğraf makinesi iletişim işlevini içeren geniş kapsamlı iletişim standartlarıyla uyumlu